PGG集團大秀肌肉！Ducky擴充多種鍵盤佈局、Streamplify搶攻直播主市場，散熱新品齊發

隨著CES 2026將於下週在拉斯維加斯登場，集結多家知名電競周邊品牌的Pro Gamers Group (PGG) 稍早預告將展出一系列針對玩家與創作者設計的新品。今年的展出陣容相當龐大，從Ducky機械式鍵盤、APNX與AeroCool的散熱解決方案，到ThunderX3 (TX3)人體工學椅，以及Streamplify的直播設備，顯示PGG集團試圖用「全家桶」的策略，包辦玩家桌面上的每一個角落。

Ducky：佈局更靈活，OK-M系列登場

台灣玩家最熟悉的鍵盤品牌Ducky，這次在CES 2026的重點放在「多樣性」。全新的OK-M系列將一口氣提供65%、75%與98%三種主流按鍵配置。

這顯示Ducky正積極回應市場對於不同桌面空間與使用習慣的需求，無論是緊湊的FPS玩家，還是需要數字鍵的工作者都能滿足。此外，現場還將展出全新的Strata系列鍵盤，以及名為Cushion 98的新品，強調在敲打感、舒適度與設計美學之間取得平衡。

散熱雙箭頭：APNX與AeroCool

在機殼與散熱領域，PGG旗下的APNX推出新款LC2一體式水冷。這款產品採用現代感的鋁製水冷頭設計，並且搭配加厚的28mm散熱風扇，試圖在視覺質感與解熱效能上取得優勢。同時登場的還有FP4與FP5風扇，主打高風量與高風壓。

而AeroCool則端出Forge 120mm風扇，透過獨特的銅環設計來改善扇葉平衡與軸承散熱。空冷部分有Icicle AL40/60 Digi塔型散熱器，水冷則有採用純銅微水道冷頭的Oasis V2，透過擴大的散熱排面積來壓制高效能處理器的廢熱。

TX3 SOLO 360：坐一整天也不累？

針對長時間久坐的玩家，TX3 (ThunderX3) 帶來了SOLO 360混合式人體工學電競椅。

這張椅子主打SYNC4機構與3D x 360°多功能扶手，強調極高的可調整性。搭配人體工學弧形腰靠與可調式頭枕，官方宣稱能提供「全天候的舒適感」，顯然是鎖定那些不僅打電動、還需要在家工作的混合辦公族群。

Streamplify：直播主的軍火庫

為了搶攻蓬勃發展的創作者經濟，Streamplify在本次展會中一口氣更新了音訊與視訊產品線：

• 麥克風：推出了支援USB/XLR雙模的動圈式麥克風MIC VOX、主打戶外便攜的無線麥克風MIC GO，以及輕巧且具備RGB燈效的桌上型MIC MINI。

• 視訊鏡頭：包含支援QHD 1440p解析度的CAM G、支援1080p 60fps流暢畫面的CAM MINI，以及內建補光燈與隱私蓋的CAM PLUS。

