PGO連續22年奪獎！油電機車威力125成為新世代通勤王

PGO威125以全台首款油電機車的身分，在第34屆台灣精品獎中成功亮相奪獎，等於替台灣機車市場狠狠寫下新紀錄。這不只是品牌的榮耀，更代表台灣在油電技術上的研發能量已經站上國際舞台。

22年奪獎不間斷的品質保證

PGO 摩特動力向來以「沒有最好、只有更好」自我要求，這次已是連續22年拿下台灣精品獎，等於每年都在替機車產業拉高標準。從造車工藝到技術研發，PGO一路累積的底氣，就是這次威力125能脫穎而出的關鍵。

AI雙動力帶來最強油電體驗

威力125最大亮點，就是PGO自主研發的AI智能雙動力系統，把油車動力與電車節能完美結合，油耗表現更一舉達到能源局認證的一級節能，每公升能跑65.6公里，可說是同級超省油王。既能衝、又能省，完全命中現在消費者最在意的實用需求。

舒適、空間、安全一次給好給滿

主打「省油、舒適、大空間」的威力125，本質上是一台非常懂生活的智慧油電機車。從置物空間到騎乘舒適度，再到細節上的安全設計，全都看得出品牌從騎士角度出發的貼心。

