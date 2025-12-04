PGY解套！醫美診所免評鑑改「輔導認證」開放11大外科都可做醫美

記者簡浩正／台北報導

衛福部原要求醫美診所強制評鑑，最終共識改為輔導認證。（示意圖／翻攝自Pexels）

衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，力拚消滅醫界「直美」，更將針對執行高風險醫學美容手術的診所納入評鑑，引發醫界反彈。衛福部昨晚與醫界再達成3共識，可執行醫美手術專科醫師將擴為11個大外科，納入家醫科；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；認證取代評鑑。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮。衛福部自2003年7月正式公告實施「畢業後一般醫學訓練計畫（Post-Graduate Year, 簡稱PGY）」，旨在銜接學術教育與臨床實務，讓醫師在不同科別輪調學習，累積臨床經驗、建立專業態度並為未來的專科訓練打下基礎。歷經多次修正，自2019年起改為二年期PGY，但也出現年輕醫師未完成PGY訓練，就直接投入醫美服務的情況，被稱為「直美潮」。

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。

不過此舉包含醫師公會、醫團近日都發聲明表達立場。不同於醫師公會反彈，反對醫美診所納評鑑，醫團則「不同調」，有的支持、有的反對。對此，衛福部醫事司上週與多個醫界團體溝通，初步達成2共識，包括確立「直美」關門條款，民國108年後畢業者都得接受PGY訓練；至於是否納評鑑再討論。

醫事司昨日傍晚再度開會，歷經3個多小時會議，醫事司長劉越萍會後受訪表示，取得更進一步3點共識，首先是施行美容醫學手術醫師資格，擴及11個大外科，包括：「外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科，以及新增家庭醫學科」，若還有其他科別提出需求再討論，一定會有落日條款。

第二個共識則是有關美容醫學處置如打雷射的醫師設有「落日條款」，劉越萍說，若為108年PGY制度實施之前、未取得專科醫師資格但有臨床實務經驗者，在明年新制上路後，醫師若能提供案例數，經過一定相當程度訓練後，即可繼續執行美容處置，相關訓練由醫師公會和各專科醫學會執行。

第三則是評鑑，劉越萍說，昨共識是「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，將由醫師公會全聯會與相關醫學會制定標準後執行，至於細節與步驟會再另外開會討論。

劉越萍說，衛福部目標希望能趕在明年元旦正式上路，以因應農曆年前的醫美旺季需求，保障民眾就醫安全。

