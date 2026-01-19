PHILIPS 冷暖空調新上市 主打新一級能效與壓縮機終身保固

PHILIPS 近期在台灣推出冷暖空調新品，正式跨入家用空調市場。首波登場的是「清靜風」冷暖空調系列，主打節能、省電與安靜運轉，並取得 2026 年新一級能效標章。後續也將陸續推出「清靜風 3D」與「清靜風 3D＋Wi-Fi」等版本，擴大送風角度並加入遠端操作功能，提供不同居家空間選擇 。

從產品規格來看，PHILIPS 冷暖空調採用分離式設計，核心為新一代直流變頻壓縮機，搭配 R32 冷媒、直流無刷馬達與節能電路控制系統。系統可依室內溫度變化自動調整運轉狀態，讓室內維持穩定溫度，官方資料指出，在適當使用情境下，可帶來更好的耗電表現，同時兼顧冷暖效率 。

在售後服務方面，PHILIPS 此次提出相對少見的保固策略。只要完成線上登錄，即可享有全機 7 年保固，其中購買後 2 年內提供全新品更換，3 至 7 年則更換整新品；壓縮機部分則標榜終身保固，採只換不修方式處理。品牌方表示，透過這樣的制度，希望減少維修等待時間，也降低拆裝對居家環境造成的影響 。

實際使用體驗上，PHILIPS 強調清靜風系列在啟動後，約 30 秒可進入製冷狀態、60 秒可進入製熱狀態，並透過特殊風道設計降低運轉噪音，最低運轉音量約 18 分貝。以日常生活來看，這樣的聲音表現較不易干擾睡眠，適合長時間使用的居家環境 。

健康相關設計也是此次產品訴求之一。清靜風冷暖空調搭載「ADC 空氣超淨系統」，包含四重抗菌濾網、機芯智慧水洗與高溫除菌流程。濾網結合銀離子、 HEPA 與多層高密度結構，可過濾空氣中常見懸浮微粒；機芯則透過結霜與高溫除霜方式進行清潔，減少長時間使用後可能累積的灰塵與異味問題 。

銷售資訊方面，PHILIPS 冷暖空調已於官方線上通路及多個電商平台開賣，首波推出 2.9 kW、3.6 kW 與 5 kW 三種機型，分別對應不同坪數空間，建議售價自 29,700 元起。上市期間，購買空調的消費者可從多款 PHILIPS 季節家電中擇一作為贈品，包含電暖器與循環扇等產品 。

