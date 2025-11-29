PHILIPS FunCube 3.0 多合一行動電源登場 雙全生活館推舊換新享 75 折優惠
由雙全國際代理的 PHILIPS FunCube 3.0 放心充系列行動電源正式上市，共推出 5 款不同功能的多合一行動電源與 1 款磁吸充電線，針對通勤、筆電、智慧穿戴裝置、戶外行動等不同使用場景，提供更多元的充電選擇。雙全生活館也同步啟動舊換新活動，不限品牌、不限使用年限，只需拍照並完成指定步驟，就能享有新品 75 折優惠。
FunCube 3.0 是此系列的第三代產品，延續前兩代的十合一設計，上市至今銷售突破 200 萬顆。這次推出的全新系列依據不同使用者需求，共包含六項產品，從高瓦數快充到磁吸無線充電，規格更齊全，適用情境更廣。
其中，45W 多合一磁吸款提供 15,000mAh 容量，自帶 Type-C 線，最高可達 45W 輸出，並具備 15W 磁吸無線充電盤；22.5W 伸縮線款則主打線材可三秒收放、抗纏繞，搭配 USB 埠與無線磁吸盤，實用性高；65W 自帶線款專為筆電用戶設計，Type-C 埠可提供 45W 快充，自帶線支援 20W。
針對通勤族與蘋果用戶，還有市面體積最小、具折疊插頭的 22.5W mini 透明款，以及支援 iPhone、Apple Watch、AirPods 同步充電的超薄三合一磁吸款。另有一條 240W 手錶磁吸充電線，具不打結設計，能發揮裝置端最高充電功率，適用 Apple 與 Samsung 裝置。
所有產品即日起於雙全生活館直營門市與各大實體、線上通路全面上架，建議售價自新台幣 1,119 元起至 3,090 元不等。為鼓勵消費者定期汰換老舊行動電源，雙全生活館推舊換新活動，只需拍下現有行動電源（不限品牌與持有年限），到店與門市手拿牌合照並完成指定貼文留言，即可現場享有新品 75 折優惠。
雙全國際提醒，行動電源使用時應避開金屬接觸、高溫與潮濕環境，並認明 BSMI/NCC 檢驗標章。若出現膨脹、異音、發燙等狀況，應立即停用更換。即使沒有明顯異常，行動電源也會隨時間使用而逐漸老化，建議定期汰換，才能充得安心、用得放心。
