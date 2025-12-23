徠卡宣布與知名專業影像處理軟體Capture One達成戰略合作夥伴關係，代表未來徠卡相機在Capture One軟體中的連線拍攝 (Tethering) 穩定度、色彩還原與工作流程將獲得大幅度提升。

攝影師福音！徠卡宣布與專業影像處理軟體業者Capture One深度結盟，強化棚拍連線體驗

為了慶祝這項合作，雙方也針對徠卡用戶推出了獨家的體驗計畫，只要完成註冊就能免費使用Capture One Pro長達三個月。

補足軟體拼圖：不僅是修圖，更強調「連線拍攝」

Capture One長期以來就是商業攝影棚與專業攝影師的首選工具，特別是在「連線拍攝」的穩定性與速度上，往往被認為優於Adobe Lightroom。

廣告 廣告

此次徠卡與Capture One的深度結盟，核心目標就是要打造「直接、可靠的極速連線工作流」。這對於使用徠卡SL3或S系列相機進行棚拍的用戶來說至關重要。透過優化後的支援，攝影師將能享受更流暢的即時圖像傳輸、精準的Live View即時取景，以及在電腦端進行即時參數調整。

此外，Capture One也針對徠卡相機推出專屬優化的色彩配置 (Color Profiles) 與鏡頭校正檔，強調能呈現高度逼真的色彩還原與精準的色調控制，確保徠卡獨有的「徠味」在進入數位暗房後依然能被完美保留。

徠卡用戶獨享：3個月免費試用怎麼領？

作為雙方合作的第一份見面禮，徠卡用戶即日起可享有Capture One的3個月免費試用許可。

活動內容：免費體驗Capture One各項功能 (包含連線拍攝與後製工具)。

領取方式：前往徠卡官網完成會員註冊或登入，即可獲取許可與安裝指南。

讓徠卡更從容地走進商業攝影棚

過去徠卡雖然在街拍與紀實攝影擁有神聖地位，但在講求效率、連線速度與精準控色的商業攝影棚內，軟體支援度往往是讓攝影師卻步的原因之一。而Capture One正是該領域的霸主 (支援超過550款相機)。

透過與Capture One的官方結盟，徠卡直接解決「軟體端」的不足。這不僅能讓手持SL系統的攝影師在棚內工作更具信心，也顯示徠卡不再只是強調情懷與光學，更開始重視現代化數位工作流的實用性。

更多Mashdigi.com報導：

Galaxy Watch「睡眠呼吸中止偵測」實測：目前最懂你身體的隨身健康管家

亞馬遜再次調整AI戰略隊形！老將Peter DeSantis統管AGI模型與自研晶片、前Alexa負責人宣布離職

掃地機器人也做手機？追覓首款手機Dreame E1歐盟規格曝光：億級畫素、3.5mm耳機孔