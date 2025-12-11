繼先前Spotify與Canva之後，OpenAI打造「AI超級App」的野心再下一城。Adobe宣布旗下三大生產力工具——Photoshop、Acrobat與Adobe Express，即日起正式整合進ChatGPT平台，意味全球超過8億的ChatGPT用戶未來不需要頻繁切換視窗，即可直接在聊天介面中呼叫Adobe強大功能來處理圖片或文檔。

Photoshop、Acrobat進駐ChatGPT，用「講」的就能修圖、編輯PDF

導入MCP技術，修圖不再是「黑盒子」

這次的整合並非只是單純的API呼叫，而是透過OpenAI的MCP (Model Context Protocol) 伺服器進行深度串接。使用者只需在對話框輸入指令 (例如「幫我把這張圖調亮」)，或透過「+」選單呼叫，ChatGPT就會調用Adobe工具。

最有趣的是，Photoshop在ChatGPT裡的呈現方式。不會只是單純丟回一張修好的圖，而是會根據你的指令，在對話視窗中彈出對應的「控制滑桿」 (Sliders)，例如：

• 如果你說要調亮，介面就會出現曝光、陰影、亮部的調整桿。

• 如果你說要加特效，則會出現對應的濾鏡選項。

這種設計讓AI修圖不再是無法干涉的黑盒子，使用者在享受AI便利的同時，仍保有微調參數的控制權。至於Acrobat與Adobe Express，則能讓用戶直接在對話中生成PDF或設計海報，但部分功能仍需登入Adobe帳號才能使用。

Adobe：我們提供樂高積木，讓ChatGPT來組裝

對於外界好奇，OpenAI本身已有DALL-E等圖像生成技術，Adobe此舉豈不是「養虎為患」？Adobe開發者平台副總裁Aubrey Cattell顯然不這麼認為。

Aubrey Cattell形容，Adobe提供像「樂高積木」般的MCP工具與詳細指令，而ChatGPT則負責理解用戶意圖，並且將其組裝起來。他認為OpenAI釋出的Apps SDK就像是一個新的作業系統，Adobe 藉此將其應用程式帶到這個新的介面上，雙方在工作流程上具有天然的互補性。

分析觀點：降低專業軟體門檻的雙贏策略

筆者認為，這對雙方來說都是一步好棋。對於OpenAI而言，這進一步鞏固ChatGPT作為「萬能助理」的地位；對於Adobe而言，Photoshop等專業軟體的操作介面往往過於複雜，讓許多輕量級用戶望之卻步。

透過ChatGPT的自然語言介面，使用者可以用最直覺的方式 (說話)來完成基礎修圖。而當用戶發現AI處理的結果不夠精細、需要更多控制權時，介面上也提供了按鈕能一鍵跳轉回Adobe的網頁版程式，這不僅降低了使用門檻，更為Adobe創造了一個巨大的潛在用戶導流入口。

