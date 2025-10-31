Mashdigi

Photoshop導入AI助理自動化流程，Premiere、Lightroom也獲得AI新功能

Mashdigi

Adobe在稍早登場的Adobe Max 2025大會上，為旗下Creative Cloud應用程式帶來一系列AI功能提升。其中，在Photoshop及Express版本中導入全新「Photoshop AI Assistant」功能，可透過對話式互動，協助使用者自動化重複性工作，並且提供個人化創作建議。

Photoshop導入AI助理自動化流程，Premiere、Lightroom也獲得AI新功能
Photoshop導入AI助理自動化流程，Premiere、Lightroom也獲得AI新功能

此外，Adobe也為Photoshop、Premiere Pro及Lightroom帶來多項AI新工具，並且公布新一代Firefly Image Model 5生成式AI模型，更進一步整合來自Google、Topaz Labs等第三方的AI模型。

Photoshop AI Assistant (私測)：對話式自動執行、個人化建議

Adobe表示，「Photoshop AI Assistant」讓使用者能以對話方式與Photoshop進行互動，藉此獲得「更高的控制力、能力與潛在的時間節省」。

廣告

主要功能分別如下：

自動化任務：可指示AI助理執行一系列創意任務，例如批次進行色彩校正或調整圖片尺寸。

混合操作：使用者可在提示詞指令與傳統的手動工具 (如亮度/對比度滑桿) 之間輕鬆切換。

個人化建議與教學：AI助理能提供個人化的操作建議，或針對複雜任務提供教學指引。

介面：Adobe展示了一個「代理模式」 (agentic mode)，在此模式下，Photoshop原本複雜的介面會被最小化，僅留下一個簡潔的提示詞輸入框。使用者輸入欲完成的任務後，AI助理會自動執行相應步驟，完成後使用者可再切回完整介面進行微調。

狀態：Photoshop AI Assistant目前將透過內部測試候補名單 (private beta waitlist) 的方式提供。

Photoshop其他AI更新 (即日上線)

生成填色導入合作夥伴模型： 除了 Adobe 自家的 Firefly 模型，現在「生成填色」(Generative Fill) 功能也整合了 Google Gemini 2.5 Flash、Black Forest Labs FLUX.1 Kontext 等第三方 AI 模型，提供更多元的物件移除與填補效果選項。

Firefly Image Model 5： Adobe 同步發表其迄今最先進的圖像生成模型 Firefly Image Model 5。

生成放大 (Generative Upscale)： 整合 Topaz Labs 的 AI 技術，可將低解析度、裁切後或小尺寸的圖片，放大至 4K 解析度，並號稱能生成「逼真的細節」。

協調 (Harmonize)： 協助使用者將物件或人物真實地合成到不同環境背景中，自動匹配前景物件與背景的光線、色彩和色調，大幅簡化合成工作流程。

Premiere Pro AI 更新 (Beta)

AI 物件遮罩 (AI Object Mask)： 可自動辨識並分離影片中的人物與物件，無需手動進行影像描摹 (rotoscoping)，即可進行編輯與追蹤。

新增遮罩工具： 加入矩形、橢圓與鋼筆遮罩工具，以及用於快速追蹤的快速向量遮罩 (Fast Vector Mask)。

Lightroom AI 更新 (Beta)

輔助篩選 (Assisted Culling)： AI 可協助使用者在大量照片集中，快速找出最佳相片，並可依據對焦程度、角度、清晰度等條件進行篩選。

推出時程

即日上線：Photoshop的生成填色 (含合作夥伴模型)、生成放大、協調。

即日Beta：Premiere Pro的AI物件遮罩與新遮罩工具、Lightroom的輔助篩選。

私測候補：Photoshop AI Assistant。

更多Mashdigi.com報導：

Windows 11虛擬桌面「Mixed Reality Link」正式支援Meta Quest 3、3S

經典潛行遊戲《神偷》推出VR獨佔新作，預計登上Meta Quest、PlayStation VR平台

Samsung Internet瀏覽器正式登陸Windows平台，支援跨平台同步、為「環境AI」願景鋪路

其他人也在看

隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」

隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」

生活中心／杜子心報導不少人在手機用久後都會發現電量容易沒電，大部分的第一反應通常是認為電池老化需要換電池了。不過，日本媒體近期報導指出，鋰離子電池在長時間滿電或高溫狀態下，內部化學反應會加劇，不僅讓電池容量快速衰退，還可能導致手機發熱、卡頓，甚至增加安全風險。想讓手機多撐幾年、少花冤枉錢換電池，學會「聰明充電」才是關鍵。

民視 ・ 10 小時前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。

Yahoo Tech ・ 1 天前
黃國昌爆「大同醫護」用中國製設備　綠委：資料哪來的｜#鏡新聞

黃國昌爆「大同醫護」用中國製設備　綠委：資料哪來的｜#鏡新聞

捲入狗仔門風波的民眾黨主席黃國昌，今天(30日)召開記者會，他踢爆「大同醫護公司」，拿下國家資通安全研究院標案，但過程中不但出示不實的證明文件，甚至還違約使用中國製資通設備，企圖蒙騙驗收；他直指主管機關數發部睜一隻眼閉一隻眼，因為大同醫護董事長就是新潮流大老洪奇昌。綠委也反擊外界難免會懷疑，這次的資料是不是又是狗仔跟來的。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
AI影片神器Sora來了！OpenAI今宣布正式在台灣上線「可免費下載」

AI影片神器Sora來了！OpenAI今宣布正式在台灣上線「可免費下載」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導人工智慧巨擘OpenAI去年首度公開AI影片生成工具Sora，今年9月在北美推出獨立App後，下載量5天即突破百萬人次。如今OpenAI宣...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光

黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光

[Newtalk新聞] NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。 「人工智能正在將全球工廠轉變為智能思維機器，新工業革命的引擎。」輝達創始人兼首席執行官黃仁勳說，「我們正在與美國的製造業領導者一起構建物理人工智能、Omniverse 數字孿生和協作機器人，這將提高整個美國工業基礎的生產力、彈性和競爭力。」 以下是重點摘要說明： 「大型」NVIDIA Omniverse Blueprint 擴展到包括用於建立工廠規模數位孿生的庫，西門子的數位孿生軟體首先支援該藍圖，FANUC 和富士康 Fii 首先連接他們的機器人模型。 百通、卡特彼勒、富士康、Lucid Motors、豐田、台積電和緯創資通建立 Omniverse 工廠數位孿生，以加速人工智慧驅動的製造。 Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure 和 Skild AI 使用 NVIDIA 的三台計算機架構構建了美國的協作機器人勞動力。 以下是輝達完整

新頭殼 ・ 1 天前
外接鏡頭拍照倍數200倍！陸廠超狂「演唱會神器」來了

外接鏡頭拍照倍數200倍！陸廠超狂「演唱會神器」來了

各大手機品牌競相推出創新功能搶攻市場，中國品牌祭出蔡司增距鏡，光學變焦提升至8.2倍，還有品牌將拍照倍數提高至200倍，被譽為「演唱會神器」！iPhone更新iOS 26.1版本，AI功能支援繁體中文，可即時翻譯。韓國大廠傳出11月底將推出首款三摺機，採用獨特的G字內摺設計。面對激烈競爭，消費者將有更多元的智慧型手機可選擇，無論追求拍照、AI還是創新設計的需求，皆能找到心儀機種！

TVBS新聞網 ・ 5 小時前
年末出國搶優惠！Nord月費限時優惠$79！加碼旅行必備3C清單：VPN、eSIM、降噪耳機挑選指南

年末出國搶優惠！Nord月費限時優惠$79！加碼旅行必備3C清單：VPN、eSIM、降噪耳機挑選指南

2025年末，許多人紛紛計畫出國，除了得趁「雙11」優惠，搶購年末出遊的行程，準備護照、機票、住宿外，出國3C產品你準備好了嗎？有4樣超重要的出國必備3C產品一定要放進清單內！近期全球航空公司陸續針對「行動電源」釋出新規定，像是全程不能使用，且限制100Wh以下才能攜帶，標示不清的行動電源也可能無法登機，本文提供挑選行動電源的建議；另外網路也超重要，「eSIM」免換卡，落地掃QR Code即可上網，從KKday、Klook都可以下單，不會使用的話還有線上客服提供協助；在國外用公共Wi-Fi免不了會有點害怕，選一款「VPN」保護個資，還能繞過網路限制繼續追劇，最後小編私心推薦「降噪耳機」，因為飛機上的耳機真的超不給力，想要安穩舒適的度過飛行，降噪耳機一定要帶上。連假出國打包行李，這4大好物真的一個都不能少！

Yahoo夯好物 ・ 8 個月前

中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板

初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體（OLED）面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方（

自由時報 ・ 1 天前
出國旅遊機場充電小心了！專家：當心被竊取銀行密碼 6招安心在外充電

出國旅遊機場充電小心了！專家：當心被竊取銀行密碼 6招安心在外充電

很多人出國旅遊都會使用機場、商場的免費充電插頭充電，但原來當中可能藏有惡意程式！外媒引述專家說法，公共USB充電插座有可能被人改裝，當旅客充電時，可能會被安裝惡意軟件，銀行密碼隨時外洩。香港消委建議，

健康2.0 ・ 1 天前
更新iOS後鬧鬼了? iPhone半夜自動撥號給陌生人 中網友嚇壞:以為床底有人

更新iOS後鬧鬼了? iPhone半夜自動撥號給陌生人 中網友嚇壞:以為床底有人

[Newtalk新聞] 近日，多名蘋果手機的中國用戶反映，將系統更新至 iOS 26.0.1 版本後，手機在深夜鎖定螢幕狀態下竟會「自動撥打電話」給陌生人，導致不少人半夜驚醒。 有一名使用 iPhone 17 Pro Max 的網友在社群平台上表示，自己使用蘋果手機多年，「第一次遇到這種情況」，凌晨三點多竟發現手機自動撥出陌生號碼。另一位用戶則分享，「半夜睡著突然聽見『您撥打的電話無法接通』的提示音，嚇得我一激靈，以為床底下藏人偷翻我手機。」 多名蘋果手機的中國用戶反映手機在深夜鎖定螢幕狀態下竟會「自動撥打電話」給陌生人。 圖:都會快報橙柿互動 根據網友回饋，不僅新款 iPhone 17 系列受影響，部分舊款機型也出現類似問題，甚至有用戶指出，早在 2024 年就曾發生過「半夜自動撥號」的情況。 對此，蘋果客服回應表示，目前並未接獲大規模的相同問題回報，且 iPhone 本身並不具備「完全自動撥出電話」的功能。客服推測，部分案例可能與「誤觸操作」、設定的「快捷指令」、或「緊急呼叫功能」有關，建議使用者可檢查設定項目並逐一排除問題來源。 目前蘋果公司尚未就此現象發布進一步的技術說明或更新

新頭殼 ・ 5 小時前
【一文讀懂】極致遠攝、雙晶片加持　vivo X300價格、優惠、功能全曝光

【一文讀懂】極致遠攝、雙晶片加持　vivo X300價格、優惠、功能全曝光

全球手機影像邁入新紀元，vivo今(31)日再次攜手聯發科技與蔡司，推出全新vivo X300極限旗艦系列。vivo X300 Pro推出16GB RAM+512GB ROM，沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四色，建議售價 37990元；X300推出12GB RAM+256GB ROM，晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉四色，建議售價30990元。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
達明機器人化身圖書管員　青埔圖書館AI取書服務上線

達明機器人化身圖書管員　青埔圖書館AI取書服務上線

達明機器人宣布，在桃園青埔圖書館建置全台首創「AI機器人預約自助取書系統」，結合達明的AI協作機械手臂與自走車，打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，為圖書館導入人機協作應用。

鏡報 ・ 1 天前
vivo X300 Pro 蔡司長焦增距鏡實測 防手震強化、拍攝體驗超越 X200 Ultra

vivo X300 Pro 蔡司長焦增距鏡實測 防手震強化、拍攝體驗超越 X200 Ultra

vivo 今年在 X300 Pro 上再次搭載蔡司 2.35X 長焦增距鏡，看似與先前 X200 Ultra 專業攝影套裝所配的是同一顆鏡頭，實際使用下卻帶來了明顯不同的體驗。X3

點子生活 ・ 11 小時前
輸入關鍵字召喚熊大！LINE限時推出萬聖節聊天室特效

輸入關鍵字召喚熊大！LINE限時推出萬聖節聊天室特效

LINE宣布推出期間限定萬聖節聊天室特效，只要在輸入關鍵字，就能召喚 LINE FRIENDS 的熊大、兔兔等角色現身，一起參與萬聖節的搞怪風氣。

中天新聞網 ・ 12 小時前
爽快答應李在明！　川普同意南韓「打造核動力潛艦」｜#鏡新聞

爽快答應李在明！　川普同意南韓「打造核動力潛艦」｜#鏡新聞

美韓領袖昨天(10/29)的峰會氣氛非常好，美國總統川普今天(30日)在台灣時間凌晨宣布，正式批准南韓建造核動力潛艦，以威嚇中國及北韓。不過外界也聚焦美國將發表的「新版國防戰略報告」，美國防長則駁斥亞州防線將排除台灣及南韓的說法。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
拒絕擠牙膏！拿這兩牌舊機最高抵1萬元　vivo新旗艦X300系列直接叫板三星與哀鳳

拒絕擠牙膏！拿這兩牌舊機最高抵1萬元　vivo新旗艦X300系列直接叫板三星與哀鳳

這次X300系列可以說是相當有感的升級，vivo總經理陳怡婷也表示，vivo不做擠牙膏式更新，目標就是提供消費者全方位升級，給予最好最滿的體驗（其實就連記者會出席裡也是知名品牌的牙膏，由此可明顯知道vivo的態度）。vivo X300規格vivo X300標榜輕薄與精緻的設計美學，機身尺...

CTWANT ・ 5 小時前
OPPO Find X9系列登台！搭載天璣9500與哈蘇長焦鏡　售價與亮點一次看

OPPO Find X9系列登台！搭載天璣9500與哈蘇長焦鏡　售價與亮點一次看

全球旗艦手機市場進入「AI＋影像」的整合新時代。OPPO Find X9在中國發表引發熱議後，今（30）日正式引進台灣，一次推出Find X9 Pro與Find X9兩款機型，售價28,990元起。新機上市後，預期將再推升高階占比，目標較前代Find X8系列成長50%以上。為什麼OPPO要全力攻占800美元以上高階段位？OPPO台灣總經理劉金指出，今年前3......

風傳媒 ・ 1 天前

微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。

中央社 ・ 1 天前
OpenAI的AI影片創作工具Sora正式進駐亞洲市場，台灣、泰國與越南成亞洲首批開放地區

OpenAI的AI影片創作工具Sora正式進駐亞洲市場，台灣、泰國與越南成亞洲首批開放地區

OpenAI宣布其AI影片創作工具Sora App正式進駐亞洲市場，並且率先在台灣、泰國及越南地區開放使用。而之所以選擇台灣在內地區作為亞洲市場首發，是因為台灣等地區創作者相當活躍，更表示非常期待能透過Sora支持在地創作者開啟新一波創作浪潮。

Mashdigi ・ 1 天前
ASUS NUC 15 Pro 開箱實測｜全能型的辦公室與家用迷你 PC

ASUS NUC 15 Pro 開箱實測｜全能型的辦公室與家用迷你 PC

雙11、聖誕季即將到來，這邊跟大家分享一款壹哥平常居家、出遊、出差會使用到的「迷你電腦」，你沒聽錯！不是平板、不是筆電，是迷你電腦。這是一款由華碩團隊長期開發的 ASUS NUC 系列miniPC ASUS NUC 15 Pro，規格上採用的是 Intel Core Ultra 7 255H，支援 WiFi 7、藍牙5.4。我覺得對於極簡主義者，或者學生、教師的生產力需求來說，功能全面、外型小巧的它，是相當值得推薦的。

壹哥的科技生活 ・ 1 天前