Photoshop導入AI助理自動化流程，Premiere、Lightroom也獲得AI新功能
Adobe在稍早登場的Adobe Max 2025大會上，為旗下Creative Cloud應用程式帶來一系列AI功能提升。其中，在Photoshop及Express版本中導入全新「Photoshop AI Assistant」功能，可透過對話式互動，協助使用者自動化重複性工作，並且提供個人化創作建議。
此外，Adobe也為Photoshop、Premiere Pro及Lightroom帶來多項AI新工具，並且公布新一代Firefly Image Model 5生成式AI模型，更進一步整合來自Google、Topaz Labs等第三方的AI模型。
Photoshop AI Assistant (私測)：對話式自動執行、個人化建議
Adobe表示，「Photoshop AI Assistant」讓使用者能以對話方式與Photoshop進行互動，藉此獲得「更高的控制力、能力與潛在的時間節省」。
主要功能分別如下：
• 自動化任務：可指示AI助理執行一系列創意任務，例如批次進行色彩校正或調整圖片尺寸。
• 混合操作：使用者可在提示詞指令與傳統的手動工具 (如亮度/對比度滑桿) 之間輕鬆切換。
• 個人化建議與教學：AI助理能提供個人化的操作建議，或針對複雜任務提供教學指引。
• 介面：Adobe展示了一個「代理模式」 (agentic mode)，在此模式下，Photoshop原本複雜的介面會被最小化，僅留下一個簡潔的提示詞輸入框。使用者輸入欲完成的任務後，AI助理會自動執行相應步驟，完成後使用者可再切回完整介面進行微調。
• 狀態：Photoshop AI Assistant目前將透過內部測試候補名單 (private beta waitlist) 的方式提供。
Photoshop其他AI更新 (即日上線)
• 生成填色導入合作夥伴模型： 除了 Adobe 自家的 Firefly 模型，現在「生成填色」(Generative Fill) 功能也整合了 Google Gemini 2.5 Flash、Black Forest Labs FLUX.1 Kontext 等第三方 AI 模型，提供更多元的物件移除與填補效果選項。
• Firefly Image Model 5： Adobe 同步發表其迄今最先進的圖像生成模型 Firefly Image Model 5。
• 生成放大 (Generative Upscale)： 整合 Topaz Labs 的 AI 技術，可將低解析度、裁切後或小尺寸的圖片，放大至 4K 解析度，並號稱能生成「逼真的細節」。
• 協調 (Harmonize)： 協助使用者將物件或人物真實地合成到不同環境背景中，自動匹配前景物件與背景的光線、色彩和色調，大幅簡化合成工作流程。
Premiere Pro AI 更新 (Beta)
• AI 物件遮罩 (AI Object Mask)： 可自動辨識並分離影片中的人物與物件，無需手動進行影像描摹 (rotoscoping)，即可進行編輯與追蹤。
• 新增遮罩工具： 加入矩形、橢圓與鋼筆遮罩工具，以及用於快速追蹤的快速向量遮罩 (Fast Vector Mask)。
Lightroom AI 更新 (Beta)
• 輔助篩選 (Assisted Culling)： AI 可協助使用者在大量照片集中，快速找出最佳相片，並可依據對焦程度、角度、清晰度等條件進行篩選。
推出時程
• 即日上線：Photoshop的生成填色 (含合作夥伴模型)、生成放大、協調。
• 即日Beta：Premiere Pro的AI物件遮罩與新遮罩工具、Lightroom的輔助篩選。
• 私測候補：Photoshop AI Assistant。
