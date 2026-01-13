Pi卡海外回饋3%起跳 環球賞加碼10%刷卡金

春節出國旅行潮來襲，銀行加碼信用卡優惠圈粉。玉山Pi拍錢包信用卡海外消費最高送3% P幣，於指定國家交易額外再贈最高8,000 P幣，持世界卡完成環球賞註冊享指定海外商家10%現金回饋。國內店家可趁著年節前申請SoftPOS服務，藍新集團打造「藍新簡單收」方案，透過手機就能接受超過40種支付收款。

玉山銀行因應農曆新年，搶先起跑Pi拍錢包信用卡特別加碼活動，即日起至2月28日卡友於國內外一般消費累積滿3萬元，上網完成登錄後，海外一般消費通通加碼2% P幣，卡友每月最高可獲1,000 P幣，疊加既有的1%福利，相當於海外回饋從3%起跳。

廣告 廣告

同時，啟動「環遊世界」企畫，3月底前在日本、韓國刷Pi拍錢包卡累積滿10萬元、20萬元、30萬元，分別加贈0.5%、1%、1.5% P幣。在歐盟、英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭累積刷滿20萬元~50萬元，加送0.5%~1.5% P幣，最高回饋8,000 P幣。於泰國、香港、澳門購物滿5萬元~20萬元，同樣最高加碼1.5% P幣，活動期間最高給4,000元。

玉山世界卡卡友在出國前，先到萬事達卡海外消費回饋平台完成註冊，在指定國家交易即享指定通路優惠。像是在日本三越伊勢丹百貨店單筆購滿8萬日圓回饋8,000日圓、在西武SOGO百貨單筆刷滿3萬日圓贈3,000日圓，韓國OLIVE YOUNG單筆購滿9萬韓元可拿回1萬韓元，新羅免稅店刷滿25萬韓元賺到2萬5,000韓元。

藍新集團推出「藍新簡單收SoftPOS」服務，店家在Android手機、平板或其他商用POS裝置下載應用程式就能開始使用，支援信用卡、TWQR、各電子支付等40多種支付方式，即使是路邊攤、小型店面都能輕鬆加入多元支付行列，預期今(2026)年內協助導入逾千個商家。

原文出處

延伸閱讀