PiA吳蓓雅分手前夫推「離婚初體驗」 作客《想為你播放》談實戰經驗

【緯來新聞網】台語樂壇清新女聲 PiA吳蓓雅近期推出第二張台語專輯《離婚初體驗》，日前到《想為你播放》節目中宣傳，談及新歌〈代替雞蛋共你捽〉歌詞裡提到在同一個屋簷生活下的伴侶因為一些日常生活習慣而吵架，比方說浴室裡的沐浴乳沒了、客廳的地板又多久沒有掃了，最後讓人最火大的是想要煮雞蛋來當早餐吃，卻發現冰箱裡一顆都沒剩，主持人巫巴克對吳蓓雅說：「這絕對是妳的真實經驗！」她也直言：「沒錯啊！這些都是生活的真實場景，大家記得煮泡麵時若要加冰箱裡的最後一顆雞蛋，記得要趕快補上啊！」

廣告 廣告

PiA吳蓓雅作客巫巴克節目《想為你播放》。（圖／巫巴克提供）

PiA吳蓓雅第二張台語專輯《離婚初體驗》，相較於首張台語專輯，以更自信的心態，運用隨世代有機變化的台語樣貌，串連客語、原住民族語、日語，從不同文化角度切入，譜寫婚姻風貌，並突破以往 PiA 一人創作製作的模式，集結饒富才華的金獎音樂製作團隊，引領大家進入 PiA 的離婚初體驗樂園

PiA吳蓓雅推出第二張台語專輯《離婚初體驗》。（圖／PiA吳蓓雅提供）

節目中，她談起演唱會即將在台中與台北演出，對於門票吳蓓雅對於單身者特別有優惠：「牽手雙人票跟單人票價，牽手雙人票價是比較貴的，一開始票務還以為是不是我弄價錢，但剛經過離婚初體驗的我，想告訴大家單身是非常棒的！絕對要嘗試自己去聽演唱會！」由巫巴克主持的節目《想為你播放》每週二、三晚間11點在教育廣播電台播出。

更多緯來新聞網報導

李寶英貪吃女王害到人 等1年回歸竟「自打臉」

大谷翔平被球星老婆迷倒 田中真美子扭屁股畫面流出