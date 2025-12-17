PIL完成在Costa Rica首趟鐵海聯運貨運

根據英國航運相關網站表示，新加坡太平船務（Pacific International Lines, PIL）宣布成功完成在哥斯大黎加首趟海鐵聯運（Intermodal）貨物運輸，代表該公司在中美洲營運布局邁出重要一步，進一步提升內陸市場物流覆蓋能力。

這批貨物為一個四十呎貨櫃，內裝汽車零件，最初從中國大陸寧波經由PIL的「西海岸南美服務六號線（West Coast South America Service6）」運抵哥倫比亞布埃納文圖拉港（Buenaventura, Colombia），隨後轉運至哥斯大黎加卡爾德拉港（PuertoCaldera, CostaRica），再由卡車運送至該國首都聖荷西（San Jose, Costa Rica）。

PIL表示，這條新的海鐵聯運走廊是其「中美洲西海岸近洋線一號服務（West Coast Central America Feeder1 service）」運營的一部分，有效延伸貨物在港口以外的運輸範圍，增強進入哥斯大黎加內陸市場的能力，展現對客戶服務的重視與承諾。

業界指出，PIL推動船舶載運與陸路運輸相結合的整合物流模式，有助於提升貨物運輸效率與時間可靠性，對強化中美洲與全球供應鏈的聯通性具有正面意義。