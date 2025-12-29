PIL擬再訂最多八艘一萬三千TEU LNG雙燃料貨櫃船

根據中國大陸相關單位表示，新加坡太平船務（PIL）正規劃新一波船隊擴建計畫，擬訂造最多八艘一萬三千TEU級新巴拿馬型LNG雙燃料貨櫃船，投資規模上看十二點八億美元。市場分析師指出，太平船務已向中國大陸及韓國多家主流造船廠進行詢價，實際合約有機會於明年初拍板。

依照業界評估，目前一萬三千TEU級LNG雙燃料貨櫃船新造船價格，約在每艘一點六億至一點八億美元間，實際價格將視船舶技術規格與配備而定。若太平船務最終採取滿額八艘下單，整體造船金額將逼近十二點八億美元。

分析師表示，二○二八年前後船台幾乎已被預訂一空，即使專案順利推進，這批新船實際交付時間，恐將延後至二○二九年，已成為大型貨櫃船新造案的普遍現象。

此次競逐太平船務訂單潛在造船廠，涵蓋中、韓兩國多家具指標性造船企業，包括韓國現代重工與韓華海洋及中國的廣船國際、揚子江船業、招商工業、滬東中華與江南造船等。市場認為，除價格條件能否提供較具彈性交船檔期，將是影響太平船務最終選擇的重要因素。

若該案順利完成，將擴大太平船務既有LNG雙燃料船隊布局。該公司之前已於中國滬東中華訂造五艘一萬三千TEULNG雙燃料貨櫃船，預計自二○二六年底起陸續交付；之後又追加五艘九千TEU級LNG雙燃料船，交付期在二○二七年至二○二八年間。