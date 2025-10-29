PIL迎接第4艘8200TEU 雙燃料LNG貨櫃船

根據英國航運相關網站表示，新加坡航運公司太平船務（Pacific International Lines, PIL）持續推動船隊擴張與減碳轉型，於本（十）月二十八日迎接第四艘八千二百TEU級液化天然氣（LNG）雙燃料貨櫃船「Kota Orkid」號輪，並在中國江蘇揚子江船業舉行命名典禮。

PIL表示，「Kota Orkid」號輪配備高效能雙燃料主機，可大幅降低甲烷排放，並具備使用生物甲烷燃料靈活性。該輪採用優化流體力學船體設計與先進防污塗層技術，進一步提升燃油效率。另，船上燃料艙為「氨燃料中間準備」設計，未來可支援替代燃料轉換，展現前瞻性的環保思維。

「Kota Orkid」為PIL旗下新一代O級系列貨櫃船之一，將與姊妹船「Kota Oasis」、「Kota Ocean」及「Kota Odyssey」共同投入公司營運的「亞洲－西非線」，強化亞洲與西非地區間的航運服務。

太平船務執行主席S.S. Teo表示，這是該公司過去一年內第八艘新造船命名，象徵公司在船隊擴展與更新策略上又一個重要里程碑。隨著LNG動力船隊持續成長，他們不僅提升運力與技術，同時也堅定朝更環保、更永續航運發展邁進。這艘新船將在提升服務品質及為客戶創造更多價值上扮演關鍵角色。

太平船務執行長卡斯楚普（Lars Kastrup）指出，「Kota Orkid」號輪展示PIL船隊在清潔能源與智慧化營運方面的進步。透過採用綠色燃料、先進技術及數位系統，確保PIL能在全球貿易需求快速變化環境中保持永續、具韌性且前瞻，展現敏捷與創新能力。