Pink Run跑出希望與勇氣！光澤醫美集團光澤醫美集團讓愛與勇氣同行

（記者蔡函錚／綜合報導）由《Marie Claire 美麗佳人》發起的第十一屆「裙襬澎澎RUN」於10月19日熱力開跑，今年以「1+1陪伴的力量」為主題，集結上千名跑者、名人與公益夥伴，共同為乳癌防治而跑。光澤醫美集團同時也以行動支持女性健康。光澤診所曾文俊醫師參賽，完成10K路程挑戰，用汗水與腳步詮釋醫者的信念，醫師不只在診間陪伴，更用行動與愛同行。

圖／光澤診所曾文俊醫師。（光澤診所提供）

活動當天，細雨、涼風與粉紅澎裙交織，現場氣氛既熱血又溫暖。曾文俊醫師表示：「開跑後的每一步，大夥的能量就像在為每位病友加油打氣。她們才是真正的跑者——跑在重生的路上，而我們每個人都在陪著她們一起往前。」他也分享，見證許多女性在治療與重建的歷程中重新找回自信，「美，不只是外表的改變，而是能從心底重新亮起來的力量。」

光澤醫美集團於活動現場設立公益互動攤位，邀請跑友參與並將當日所有所得全數捐贈予台灣癌症臨床研究發展基金會，用於支持乳癌防治與重建。集團執行長王朝輝醫師表示：「光澤秉持『美於形、安於心、專於質』的理念，醫療不只修復外表，更修復心靈。美是一種力量，而最動人的美來自支持與陪伴，讓每位病友在重建的過程中重新發光。」

這場粉紅路跑不僅是一場運動，更是一段充滿勇氣與希望的旅程。每一步都象徵著病友「面對挑戰、重新站起」的堅定意志，也呼應光澤醫美集團品牌精神，以專業醫療為基石、以陪伴為力量，守護每一位女性在生命不同階段，永遠有力量、有自信、有光芒。

