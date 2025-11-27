Pinkoi文總館今開張 臺味設計好物吸睛

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會昨日公布，「Pinkoi文總館」正式開張，「台灣製陶瓷大碗」、「艋舺青山宮×北港朝天宮聯名香火袋」、「紓壓球」等豐富商品今早10時上架，邀請全民快揪好友一起買爆。

Pinkoi自民國100年8月成立，是「為設計而生」的雙向平臺，連接一眾設計品牌及熱愛設計品的消費者；此次文總在Pinkoi平臺開館，快速整理多項可愛新貨及必收好物，提供民眾輕鬆選購，將心儀小物收入囊中；其中，「碗安台灣 台灣製陶瓷大碗」為100％臺灣設計及製作，觸感溫潤的鶯歌陶瓷大碗，直徑20公分的超霸氣尺寸，讓民眾吃什麼都澎湃。

另外，「艋舺青山宮×北港朝天宮聯名香火袋」以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺，一剛一柔的意象以雙面對望呈現，且首次以真空封裝呈現，象徵將祝福「密封」保存，是結合設計與信仰的收藏型隨身護佑。療癒小物「紓壓球」共有4款顏色，為MIT獨家100％食用麥芽糖製造，提供民眾在壓力頻繁的時代，給自己一個溫柔的擁抱。歡迎民眾今起至「Pinkoi文總館」選購。

「碗安台灣 台灣製陶瓷大碗」直徑20公分的超霸氣尺寸，為100％臺灣設計製作。 （取自中華文化總會臉書）