Pinkoi文總館明開張 必收好物民眾輕鬆選購

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會今（27）日在臉書公布，「Pinkoi文總館」將於明（28）日開張，「台灣製陶瓷大碗」、艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋、紓壓球等豐富商品皆於當日上午10時上架，邀請全民快揪好友一起買爆。

Pinkoi自2011年8月成立，是「為設計而生」的雙向平台，連接一眾設計品牌及熱愛設計品的消費者；此次文總在Pinkoi平台開館，快速整理多項可愛新貨及必收好物，提供民眾輕鬆選購，將心儀小物升入囊中；其中，「碗安台灣 台灣製陶瓷大碗」為100％臺灣設計及製作，觸感溫潤的鶯歌陶瓷大碗，直徑20公分的超霸氣尺寸，讓民眾吃什麼都澎湃。

另外，「Pinkoi文總館」還有「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」，特別以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺，一剛一柔的意象以雙面對望呈現，且首次以真空封裝呈現，象徵將祝福「密封」保存，是結合設計與信仰的收藏型隨身護佑。壓力山大的療癒小物！「紓壓球」共有4款顏色，為MIT獨家100％食用麥芽糖製造，提供民眾在壓力頻繁的時代，給自己一個溫柔的擁抱。歡迎大眾明（28）日起，前往「Pinkoi文總館」選購。

「碗安台灣 台灣製陶瓷大碗」為100％臺灣設計及製作，明（28）日起可至「Pinkoi文總館」選購。（取自中華文化總會臉書）

「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」特別以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺設計，且首次以真空封裝呈現，是結合設計與信仰的收藏型隨身護佑。（取自中華文化總會臉書）

「紓壓球」共有4款顏色，為MIT獨家100％食用麥芽糖製造，提供民眾在壓力頻繁的時代，給自己一個溫柔的擁抱。（取自中華文化總會臉書）