Pinkoi瘋設祭 6大星系飆創意

記者古可絜／臺北報導

2025 Pinkoi Design Fest 瘋設祭昨起至11月9日在臺北圓山花博公園爭艷館登場，現場匯集海內外530個品牌，其中超過200個海外設計品牌首次來臺快閃。今年以「星球漫步」為主題打造6大設計星系，從日韓文具、插畫角色到星空廚房精釀可樂、親子工坊體驗，且憑Pinkoi APP會員即可免費入場，每日前200名再加碼獲得限量插畫家聯名星球吊飾。

Pinkoi為呼應「星球漫行」主題，特別邀請10位人氣插畫家創作Pinkoi Design Fest紀念吊飾，合作的插畫家包含泰國的ease around、日本的胡子碰碰、hanomanga（歯の漫画）、香港的Ilovemyselfself、臺灣KINGJUN、方坊、Tabbi、Better days日耀堂、唐葫蘆姑娘、doudle studio，有的角色身著太空服、有的跳起外星舞蹈、或者直接變形成為搞怪星球，每個都讓人愛不釋手。

場內匯聚亞洲頂尖的創作能量，讓設計在書寫間充分展現文具與插畫的趣味性與質感，包含來自日本京都的百年印章製造品牌stamp knot，以古怪輕鬆的插圖印章，為計畫者和日記本帶來日常趣味；韓國新星文具品牌ZAGNE將日常水果化為紙膠帶設計，展現俏皮幽默感；而日本Bartimaeus則以柔和水彩筆觸，描繪植物、動物、寶石主題的夢幻文具。Pinkoi也於現場規劃文具選品店，精選物外、IWI、三禾制所及開心鋼筆店等臺灣書寫品牌。

現場匯集海內外530個品牌，其中超過200個海外設計品牌首次來臺快閃。（記者古可絜攝）

現場文具插畫品牌雲集。（記者古可絜攝）