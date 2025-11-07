Pinkoi瘋設祭10週年登場！530品牌齊聚、6大星球打造沉浸式設計宇宙

（圖／pinkoi提供）

Pinkoi瘋設祭（Pinkoi Design Fest）邁入第十年，今年以「星際漫行，只想與眾不同」為主題，11月7日至9日於台北花博公園爭豔館登場，規模創歷史新高，共集結530個亞洲品牌，其中超過200個為海外設計師，成為年底最盛大的亞洲設計盛會。只要憑Pinkoi APP會員即可免費入場，每日前200名還能獲得限量插畫家星球吊飾，現場購物滿600元還可集點抽好禮。

Pinkoi今年打造六大「設計星球」：時尚星環、居家生活、插畫角色、文具漫遊、星空廚房與CUBE親子工坊。消費者從銀色太空艙入口進入展場，能同時感受視覺、嗅覺、空間的沉浸體驗，日本香彩堂墨香貫穿展區，營造星際漫遊氛圍。為呼應十周年，Pinkoi邀請10位人氣插畫家設計限定星球吊飾，每日前200名入場會員可隨機獲得，尊榮會員則可兌換特製鏡面版本，每日限量300份。

今年最大亮點之一，即是來自台灣、香港、日本、韓國、泰國和澳洲，共530家品牌齊聚，包含日本TUCKSHOP、中性服飾設計、韓國Pola at Home食物造型家飾、香港芝麻棉花糖等，都首次登台開設快閃店。

展會不僅販售設計商品，更結合舞台活動與感官體驗，每日推出限定活動，包括DJ教父林貓王帶來歐美流行的「Coffee Rave清醒派對」、藝人怡岑音樂喜劇、藝術瑜珈、Podcast即興秀與跨界行銷分享等，打開生活設計的更多可能。

星空廚房則匯集近40家餐飲品牌，不只販售甜點、咖啡與酒飲，更推出日本「精釀可樂特調體驗」，讓消費者現場用牛奶、茶或氣泡水混搭可樂；午後時段還能品嚐蜂蜜酒、梅酒與手工甜點。Pinkoi將飲食視為生活設計的一部分，將視覺與味覺共同策展。

在時尚星環中，超過175個服飾與飾品品牌打造「從裡到外，每件單品都要被重視」的概念，包含可外穿內衣品牌韌REN、onethird、日本vent de moe藝術絲巾、台灣誰彼工作室毛線串珠飾品、韓國Miyansol皺皺包等，主打不撞款風格。

針對親子族群，今年首設「CUBE親子工坊」，與國泰世華合作打造「選品」、「體驗」、「閱讀角落」三大主題，提供設計童裝、親子DIY與繪本閱讀角，讓親子也能在市集中享受質感育兒時光。

喜愛文具與插畫的民眾，更不能錯過「文具漫遊星球」。來自京都的百年印章品牌stamp knot、韓國ZAGNE水果紙膠帶、日本Bartimaeus夢幻文具，都在現場展出；Pinkoi也推出「筆款現場手寫雷雕」服務，凡購買指定筆具即可客製名字。

