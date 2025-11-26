PINS Studio：讓藝術融入平凡日常 靜享每一刻安然時光

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜PINS Studio】

圖片提供｜PINS Studio

坐落於馬來西亞蒲種的三層樓別墅，72坪的室內面積，恰能容納一家人的日常節奏。PINS Studio以「序境之美」為題，擷取現代藝術語彙，運用石材、大理石、木質、壁紙與玻璃交錯搭配，輔以俐落線條與大膽色彩，深刻演繹豐富層次，從而營造兼具藝術氣息與生活溫度的當代居住空間。

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

重整格局 讓光與風自由流動

改造之初，有鑑於原始格局較為封閉，因此設計師選擇拆除部分非承重牆，重新規劃動線，導入日照與通風；同時新增步入式衣帽間、開放式廚房、家庭休憩區與景觀陽台，並以結構補強與材質整合確保穩定與美感並行。當牆面退讓，互動與光影便擁有行走的餘地，居家敘事自此具備清晰的章法。

廣告 廣告

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

自玄關展開的第一幕，便以開放視角迎接來人。客廳與餐廳之間，藉由懸浮式書架分隔空間界線，既保留互動，也維持視線通透；造型餐桌與其層板上的一抹綠相互映照，陽光經由大片落地窗柔和灑入，落在桌面、地坪與書脊上，將平和歲月烘托出安定而從容的氣質，這裡沒有繁複裝飾，簡單俐落的尺度就是最好的設計語言。

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

接下來順著客廳向內走前往料理核心區，乾式廚房沿狹長廊道展開；弧形大理石中島上方懸掛圓形燈膜，柔亮光暈將備餐時刻染上溫馨氛圍。櫥櫃以簡潔線條配合石材與赤陶紋理飾面，奠定完美視覺效果；濕式廚房則緊密銜接其後，雙方共同構建一條流暢的工作路徑，由備料、烹調到擺盤，步步清楚、條理分明。

圖片提供｜PINS Studio

在靜謐安詳中 聽見生活的悠揚回聲

拾級而上，來到靜謐的家庭休憩區。家具配置沉穩內斂，留給自然光主導情緒；這裡適合閱讀、對話。緊鄰的次主臥以中性色調鋪陳舒適睡眠環境，床頭設計別具記憶點，細膩中帶些俏皮；對側採用通透玻璃作為分隔，睡眠區與收納區互不干擾，視野卻依然開闊，達到機能與美學的巧妙平衡。

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

主臥延續公領域元素，鮮黃色開放層架與紋理壁紙形成視覺焦點，為空間注入活力與溫度。另一間臥室以深藍作為關鍵色，在柔和基調上嵌入大膽對比，讓空間表情更加立體。

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

回看全案，設計師充分把握「序」的精髓，先解決動線與採光，讓家務流程順手；再憑藉材質與色彩定義氛圍，使審美歸於日常；最後以細節連結情感，令每個角落都有可停留之處。從晨光映照的餐桌，到夜幕低垂的閱讀場域，室內每一幕都娓娓道來家的故事。當秩序被溫柔點亮，家便成為一道向內發散的光，指引人們在每一次呼吸之間，過上想像中的日子。

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

圖片提供｜PINS Studio

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

上設計王看更多資訊