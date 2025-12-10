Pinway「品味生活節」登場！山海共生主題打造高雄年度最潮永續盛會

高雄市政府青年局所屬 Pinway 駁二 8 號倉庫青創基地將於 12 月 13、14 日推出年度策展活動「第四屆品味生活節」，以更大規模、更深內容呈現「高雄山海共生」的城市故事。今年活動從柴山步道、旗津海岸與港都日常汲取靈感，結合展覽、市集、永續手作與風格音樂，以貼近日常的方式讓民眾重新感受高雄依山傍海的獨特魅力。

↑圖說：今年品味生活節推出「山海旅人」手機互動遊戲，探索山海旅人風格類型，透過遊戲讓民眾在活動中找到適合自己的體驗方式。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，壽山、半屏山與旗津海岸共同構築高雄山海文化，但也面臨生態共存與海廢問題等挑戰。今年策展以「山海共生」為核心，透過展覽、遊戲、市集與舞台演出，將永續教育轉化為易親近的生活行動，讓環境意識自然融入市民日常。他強調，Pinway 作為南部首座 SDGs 示範場域，青年局將持續透過策展與跨域合作推動永續文化。

今年展區由青年局、台灣獼猴共存推廣協會、旗津技工舍大港校 CC 與 Pinway 進駐職人協力打造，以山海地景與地方物種為主軸，呈現高雄自然脈動。其中，《猴樣百出圖鑑》以翻牌與插畫介紹柴山獼猴習性，深受親子喜愛；全新推出的「山海旅人」手機互動遊戲則引導民眾探索展區，完成任務可獲得能澆水發芽的「植物紙卡」，讓永續觀念以溫柔方式回到生活。

↑圖說：「台灣獼猴共存推廣協會」以行為圖解與互動內容，引導民眾認識柴山猴群的生活特性與共存方式。（圖片來源：高雄市青年局提供）

永續手作課程大受歡迎，包括「瓶中山海」、壽山紋理 3D 列印倒流香底座、旗津漂流木木作、回收漁網編織袋、海廢明信片等體驗，多項課程於報名開放後即額滿，顯示市民對永續議題的高度參與。

市集規模擴大至 64 組品牌，結合青創攤商、Pinway 進駐者與永續特色單位，包括海廢再生品牌「ReggaEco」、運用漁網與漂流木創作的「奇怪的魚再生工作室」、主打塑膠再生選物的「不廢新設計」及推廣裸裝生活的「C house 無包裝蛤作社」等。今年也與「海洋保育署」及「海廢再生聯盟」合作，延伸從山到海的永續想像。為落實減塑，活動與「邊緣人市集」及「青瓢」提供循環餐具租借，多位攤商推出自備餐具優惠。

↑圖說：港都在地民族打擊樂團「高雄鼓道場」以鼓聲演繹山海故事，為觀眾帶來洗滌心靈的聽覺饗宴。（圖片來源：高雄市青年局提供）

音樂舞台同樣精彩，邀請高雄在地團隊輪番演出，包括「高雄鼓道場」、「綠龍與他的大提琴」、「路邊食薏仁」、「水管阿民」及將代表台灣前往 2025 Avignon OFF 的默劇小丑「Mimofatguy」，以多元音樂語彙打造具城市特色的聽覺體驗。

活動也邀請回收藝術團隊 Deka Dance（豬腳跳舞）打造大型裝置，以漂流木、生鏽金屬與廢布料創作，呼應拒絕一次性娛樂的理念，成為現場最吸睛亮點之一。

↑圖說： 「流木居工作坊」運用旗津海岸漂流木結合天然紋理，創作出獨一無二的木作製品。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，今年品味生活節以展覽、體驗、市集、遊戲與音樂串連完整的山海故事，使永續概念更具體、更生活化。未來將持續透過 Pinway 推動青創育成與永續教育，攜手城市中的創作者與品牌，打造更具深度的公共文化體驗，讓高雄成為青年與永續同行的城市。

