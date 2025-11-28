身為 iPhone 用戶的我從 iOS 17 起就能使用長按照片去背成貼圖的功能，有些安卓用戶還沒有擁有實在有點可惜～雖然 Google 相簿在今年 8 月有推出這項功能，但也只限於 iOS 用戶，不過！近期有望推出安卓版囉！這項受歡迎的趣味工具有哪些上線跡象以及如何操作，就讓 Spac1 帶你一起來了解～

Pixel 用戶搶先體驗！Google 相簿長按轉貼圖即將全面開放 Android

Pixel 用戶搶先體驗 上線在即

幾個月前 Google 只在 iOS 版 Google 相簿搶先推出長按即轉貼圖功能，應該讓不少 Android 用戶羨慕不已吧，但根據外媒表示，現在已有少部分 Pixel 用戶提前獲得這項能力了～看來 Google 已經開始進行小規模測試，若一切順利，將有機會在近期向更多 Android 裝置開放！

長按一鍵去背

長按一鍵去背

從 iOS 版 Google 相簿的使用方式推測，Android 版的操作也會同樣簡單，使用者只需長按照片中的主體，例如人像、寵物或物品，Google 相簿就能智慧辨識前景，自動去背後立即生成貼圖！為了獲得最佳效果的貼圖，建議大家選擇主體清晰、背景簡單的照片～如果要貼到 WhatsApp、Instagram 或其他社群平台，也是完全不必再下載第三方 App，只要透過複製與分享的功能就可以囉～

小結

從近年的 AI 影像功能到這次的去背貼圖工具，可以看出 Google 正積極補齊創作玩法，提升 Android 在影像處理上的趣味與便利性，當功能全面開放後，Instagram、WhatsApp 等平台的 Android 使用者，也能享受同樣快速、直覺的貼圖創作體驗！

