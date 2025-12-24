Google在今年稍早推出的Pixel 10系列手機上，主打了一項名為「Magic Cue」的AI功能，能根據使用者的情境主動提供服務，而這項功能現在似乎不再由Pixel 10系列機種獨占。

Pixel 10獨佔功能下放？ 傳Google擬將「Magic Cue」簡化為「情境建議」、推向Android全生態

Android Authority網站報導，Google似乎準備將「Magic Cue」功能簡化，並且改以「Contextual Suggestions」 (情境建議)的名稱，預計透過Google Play服務更新推廣到廣大的Android手機生態系中。

你的手機，預判你的預判

根據目前在Google Play服務測試版本 (v25.49.32) 中挖掘到的代碼與介面，「Contextual Suggestions」的核心邏輯與Pixel 10的「Magic Cue」極為相似，將會綜合分析使用者的位置、行事曆、App使用習慣，以及當下時間來「猜」使用者現在可能想做什麼。

例如當系統偵測到使用者走進健身房時，通知列可能會自動跳出Spotify或YouTube Music的「健身歌單」建議，讓使用者能更快配合音樂鍛鍊身體。而如果使用者習慣在週日晚上把手機畫面投射到電視上看球賽，系統學會這個習慣後，時間一到就會主動詢問「是否要投射螢幕？」。

隱私至上：強調「裝置端」運算

既然涉及使用者所處位置與生活習慣的追蹤，隱私自然是用戶最關心的議題。

Google在設定頁面中強調，使用者可以自由開關這項功能，而這些高度敏感的個人資訊，都將存放在手機內的 加密空間 (Private Compute Core) 進行「裝置端運算」，不會主動上傳雲端 (除非用戶在回報錯誤時手動同意傳送)。此外，這些用於學習習慣的暫存資料，系統會在60天後自動刪除，不會永久留存。

分析觀點：主動式AI 的「雞肋」與「神助攻」一線之隔

筆者認為，Google這次的動作，顯然是為了讓Android生態系在「AI體驗」上能夠更統一。

其實類似的概念，三星在自家手機上早就有「Now Brief」功能，甚至iPhone的「Siri建議」也行之有年。但老實說，目前這類功能在用戶間的共鳴度普遍不高，主因在於AI的預判往往不夠精準，甚至變成一種「打擾」。

Pixel 10的Magic Cue雖然評價不錯，但畢竟Pixel市佔率有限。Google若能將其簡化並推廣到數十億台Android裝置上，透過龐大的數據回饋來訓練模型 (在保護隱私的前提下)，或許能真正解決「AI不夠懂我」的痛點。

不過，這類功能要真正普及，恐怕還是得看蘋果的發展。科技圈一直有個有趣的現象：往往要等到蘋果在iOS上大力推廣某項功能 (並且賦予它一個很酷的行銷名詞)，大眾才會真正開始習慣且依賴它。在「主動式AI」這條路上，Google 雖然走得早，但如何讓用戶覺得「貼心」而非「監控」，仍是最大的挑戰。

