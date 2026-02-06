Pixel 10a預告曝光！2月18日發表 規格與四色外觀一次看

【記者趙筱文／台北報導】Google終於替新一代平價機型揭開序幕。在經歷長時間的爆料與傳聞後，官方正式釋出Pixel 10a預告影片，確認將於2月18日發表，並同步開放預購。

這支短片僅以多角度展示新機外觀，沒有揭露太多細節，但已提前為新機暖身，並開放消費者在官方網站登記電子郵件，未來可獲得Google Store專屬優惠。

根據目前流出的規格資訊，Pixel 10a預計搭載6.28吋FHD+AMOLED螢幕，支援120Hz更新率，主打流暢的日常使用體驗。相機配置傳出為4800萬畫素主鏡頭加上1300萬畫素超廣角鏡頭，前鏡頭同為1300萬畫素，並配備8GB記憶體與5100mAh電池。處理器方面，市場普遍預期可能沿用Pixel 9a的Tensor G4晶片，但也有傳聞指出Google可能升級為Tensor G5，不過近期消息傾向變動不大。

外觀設計也隨著最新渲染圖曝光，預計提供四種顏色選擇，包括黑色、霧灰色、莓果粉與薰衣草紫。Google在官方預告中僅展示其中一款配色，但流出圖片已完整呈現全色系樣貌，整體風格與前代相當接近，延續簡約、辨識度高的設計語言。

值得注意的是，部分爆料認為Pixel 10a本質上可能與Pixel 9a非常相似，甚至被形容為「換名再推出」的版本，差異可能僅在配色或細節微調。若最終規格沒有明顯升級，這樣的產品策略在手機市場並不常見，也讓外界好奇Google是否正在測試新的產品節奏。

隨著2月18日正式發表時間逼近，完整規格與定價即將揭曉。對於期待高CP值Pixel系列的用戶而言，這款新機究竟是小改款還是隱藏驚喜，答案很快就會出爐。

Pixel 10a四款配色渲染圖曝光，包含黑色、霧灰色、莓果粉與薰衣草紫，新機延續簡約設計風格，主打年輕與活潑質感。Android Headlines

