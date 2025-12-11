Pixel 10a 完全曝光，屏幕、影像、電池等核心規格竟與 Pixel 9a 一樣

文章來源：Qooah.com

爆料人 Evan Blass 日前通過社交平台分享了一份來自 Verizon 的認證文檔，其中透露了這款新機的部分硬件規劃。根據文件顯示，Pixel 10a 配備 6.3吋 FHD+ 解像度的 AMOLED 屏幕，採用塑膠物料，並支援 60Hz 和 120Hz 兩檔刷新率調節。在影像方面，手機可能搭載 4800 萬像素主鏡頭，光圈為 f/1.7，同時搭配 1300 萬像素超廣角鏡頭以及同樣為 1300 萬像素的前置鏡頭。

此外，認證資訊還顯示該機將內置 8GB RAM 與 128GB ROM，不支援外置存儲卡擴展，電池容量為 5100mAh。此次流出的所有硬件參數均與當前市售的 Pixel 9a 完全相同，考慮到 Google 以往在中階機型上的升級節奏較為平穩，這一規劃組合確有可能是 Pixel 10a 的最終方案。

但亦有分析指出，運營商在裝置認證初期常常會使用上一代機型的數據作為臨時填充，因此目前仍無法完全斷定這些信息的真實性。文件同時確認，該裝置支援 LTE Cat 19 網絡標準。

認證文件中將該裝置代號標注為「STA5」，與此前媒體曝光的內部代號「Stallion」相對應。描述中特別強調，這是一款「完全由 Google 自主設計與研發的手機」。這一表述也被解讀為，Google 正進一步加強對 Pixel 系列從設計、工程到製造的全流程把控，而 Pixel 10a 將定位為高性價比 AI 手機。