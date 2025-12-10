Pixel 9系列螢幕異常有解 Google啟動免費維修支援

【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，針對Pixel 9 Pro與Pixel 9 Pro XL部分用戶反映的螢幕異常問題，正式推出「延長維修方案」，凡是出現螢幕閃爍或垂直綠線等狀況的裝置，將可享有最長3年的維修支援，計算基準為購買日起算。此舉被外界視為Google主動回應硬體品質疑慮、穩定旗艦用戶信心的重要動作。

Google說明，符合資格的Pixel 9 Pro與9 Pro XL必須是未出現螢幕破裂或外層玻璃損傷的裝置，若有摔落造成的裂痕，將不在延長維修範圍內；同樣地，因進水或液體損壞導致的問題，也可能無法適用該方案。官方並未明確說明維修是否全數免費，但依過往作法推測，受影響的螢幕維修有機會由官方吸收費用。

除了直立式旗艦機種外，Google也同步替Pixel 9 Pro Fold提供更長的保固支援，將延長保固期限至3年。不過，官方並未詳細列出涵蓋的故障類型，僅表示凡是影響裝置正常功能的問題，皆有機會符合延長保固條件。

Google進一步指出，Pixel 9 Pro Fold同樣不適用於螢幕或外層玻璃已有裂痕、以及進水損壞的情況。如果裝置經過官方判定確實受到相關問題影響，部分用戶甚至有機會獲得免費更換新機的處理方案。

整體來看，Google這次針對Pixel 9系列祭出延長維修與保固政策，顯示其對高階Pixel用戶的售後支援態度明顯轉趨積極，也讓原本對螢幕災情有所顧慮的消費者，多了一層保障。對正在觀望Pixel 9 Pro系列的用戶而言，這波官方動作，多少算是吃了一顆定心丸。

1、確認所在地與維修據點

台灣用戶可前往Google官方支援頁面，查詢Pixel手機的授權維修合作夥伴，確認可提供線上或實體門市服務的據點。

2、送交手機進行檢測

將裝置送至授權維修中心後，維修人員會先進行檢查，確認手機是否符合延長保固或換貨方案資格，包括是否屬於影響功能的官方認定問題。

3、確認是否符合換貨條件

若經檢測確認為符合資格的Pixel 9系列裝置，且問題無法或不適合以維修方式處理，方案將提供免付費換貨服務。

4、完成換貨並享有後續保固

透過延長保固方案更換的產品，將依各地消費者保護法規，享有90天保固。該方案僅限本次認定問題，不會擴大至其他不在原有限保固範圍內的故障情形。

