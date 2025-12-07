對於已經入手Nintendo Switch 2的玩家來說，由於主機本體並未內建攝影機，若要使用GameChat進行遊戲內視訊通話，通常得額外花錢購買官方或第三方外接鏡頭。不過，如果手邊剛好有Google Pixel手機，則是可以節省一筆額外花費。

Pixel用戶省一筆！ 11月Pixel Drop更新修復、手機可直接變身Nintendo Switch 2專用視訊鏡頭

隨著Google釋出11月份的Pixel Drop系統更新，Pixel手機現在已經可以透過USB連接方式，直接作為Nintendo Switch 2的外接視訊鏡頭使用，並且無需透過任何第三方App輔助。

修復UVC模式相容性，隨插即用

事實上，Google早在兩年前的Android 14季度更新中，就已經為Android裝置加入了支援USB Video Class (UVC)協定的網路攝影機功能，讓手機能透過USB連接線變成電腦或其他裝置的網路攝影機。不過，這項功能先前在連接至Nintendo Switch 2時，卻會因為特定Bug問題，導致主機無法正確識別手機訊號。

不過，Google顯然在11月Pixel Drop更新修復內容中，已經將此Bug問題修正，意味使用者可直接將Pixel手機當作Nintendo Switch 2的外接網路攝影機使用，並且能以手機鏡頭畫質進行高畫質遊戲視訊通話，無需再為了單一功能添購專用周邊。

而Google在11月的韌體更新日誌中也明確列出：「修復了在特定情況下網路攝影機模式無法與連接裝置正常運作的問題」，顯然正是針對此相容性問題進行了修正。

