PK客家小炒！廚藝比拚「AI炒菜機」7:6險勝學生

隨著AI科技的迅速發展，台中弘光科大與AI廠商合作舉辦了一場別開生面的廚藝大賽，讓餐管系學生與AI炒菜機展開廚藝對決。比賽中，學生和AI機器人分別製作客家小炒，最終由13位試吃評審投票決定勝負，結果以7比6的微小差距，AI機器人贏得了這場競賽。這場比賽不僅展示了AI在餐飲領域的應用潛力，也讓學生們提前了解未來廚房的樣貌，為他們與科技共存的職場生涯做好準備。

客家小炒對決！ＡＩ機器人PK餐管系學生。(圖／TVBS)

在這場精彩的廚藝比賽中，兩名學生通力合作，一人掌廚、一人備料，熟練地進行熱鍋、下食材和翻炒等步驟，目標是炒出一道美味的客家小炒。而他們的對手不是人類，而是一台AI炒菜機。這台機器只需工作人員按照食譜準備好食材，依照步驟投入，就能自動完成料理過程。

雙方在出菜速度，AI機器僅用4分鐘，而學生則花了約5分鐘完成同樣的料理。(圖／TVBS)

雙方在出菜速度上不相上下，AI機器僅用4分鐘，從機器抽屜中就能取出兩人份的客家小炒；而學生則花了約5分鐘完成同樣的料理。台中弘光科大餐飲系主任吳松濂表示，機器人在炒菜過程中的SOP和調味過程比較標準化。比賽結果分析顯示，機器透過精準計算，在料理的口味和火候方面更加標準，這成為了獲勝的關鍵。

人類敗給機器！AI炒菜機7:6險勝學生。(圖／TVBS)

參與試吃的學生們對兩道菜各有評價，有人認為AI做的肉質偏硬，學生做的比較軟嫩；也有學生投給AI，表示它的口味更符合自己的喜好。最終，13人投票中以7比6的微小差距，由AI機器人獲勝。

校方表示，學生必須學會應用自動化機器人，才能跟上AI浪潮。(圖／TVBS)

弘光科大校長蘇弘毅強調，學生在學校除了要鍛鍊自己的技術外，未來還需要學會與AI協作。校方也表示，學生必須學會應用自動化機器人，才能跟上AI浪潮。AI機器廠商經理梁皓閔則指出，面臨餐飲業市場嚴重缺工的問題，許多老闆開始尋求自動化AI的幫助。

餐飲業人力吃緊、AI快速進場的時代。(圖／TVBS)

在餐飲業人力吃緊、AI快速進場的時代，這場廚藝PK不僅僅是輸贏之爭，更讓學生提早看見未來廚房的樣貌，學習與科技共事的重要性。

