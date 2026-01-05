除了推出硬體新品，Plaud稍早也宣布將戰線延伸至軟體端，推出專為電腦環境打造的Plaud Desktop應用程式。這款軟體最大的特色，在於解決了目前線上會議錄音常需「邀請機器人參加線上會議」的尷尬痛點，強調以非侵入式的方式，讓專業工作者能無縫整合「實體」與「線上」的所有會議紀錄。

Plaud推出電腦版軟體「Plaud Desktop」，免邀機器人也能做線上會議筆記，整合實體錄音筆資料庫

告別尷尬的會議機器人

Plaud Desktop主打「原生擷取」，不同於Otter.ai等競品通常需要讓一個AI機器人帳號加入會議室才能進行錄音的尷尬情況，Plaud Desktop利用Plaud Intelligence技術，直接分析電腦麥克風或系統音訊的變化，來自動判斷會議是否開始。

這意味無論用戶使用的是Zoom、Google Meet、Microsoft Teams，還是Slack等線上會議服務，Plaud Desktop都能在背景安靜地運作，不會干擾會議進行，也不會讓與會者感到被機器人監聽的不適感。

針對錄音觸發機制，Plaud提供了三種彈性選擇：

• 會議開始通知 (預設)：偵測到會議時跳出視窗詢問「是否錄音」。

• 手動錄音：由使用者自行按下按鈕開始。

• 自動錄音：會議一開始即自動錄製 (需手動開啟此功能)。

Plaud強調「同意優先」 (Consent First)的設計理念，承諾在用戶主動授權前絕不進行背景側錄，確保隱私安全。

多模態筆記，截圖也能存

除了基本的語音轉文字與AI摘要，Plaud Desktop更支援「多模態輸入」。在錄製音訊的同時，使用者可以隨時擷取螢幕畫面 (Screenshots)，系統會將這些視覺資訊與文字筆記、重點標記整合在一起，還原完整的會議脈絡。

最重要的是，Plaud Desktop的資料會與Plaud App及Plaud Web雲端平台完全同步，解決過去「實體會議用錄音筆、線上會議用軟體」，導致資料散落在不同地方的問題，讓使用者可以在同一個平台上管理所有的對話資產。

Plaud Desktop從即日起開放下載，目前該服務採取「硬體綁定」策略，僅限擁有Plaud Note、Plaud Note Pro，或最新的Plaud NotePin等裝置用戶免費使用。新用戶需先在App完成裝置綁定，即可在電腦端登入使用。

