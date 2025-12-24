PlayNitride併購Lumiode卡位 瞄準AR眼鏡2100萬支商機

[Newtalk新聞] PlayNitride (錼創科技)董事會已公告表示，將以200萬美元收購美國Lumiode Inc.之100%股權。TrendForce分析，Lumiode已成立十年，這項併購案將有助PlayNitride在擴張技術與專利版圖的同時，獲取更多北美客戶以及銷售通路，提升該公司在近眼顯示與醫療等非顯示應用的國際競爭力。

PlayNitride在Micro LED產業中舉足輕重，提供系列服務，包括Micro LED晶片與COC製程、巨量轉移技術服務、一站式解決方案 (Turn-Key) 和設備銷售，已成功進入Samsung Micro LED 電視、Sony Honda Afeela 1、Garmin Fenix 8 Pro供應鏈，提供Micro LED晶片與COC產品，近期更成功推出全彩0.18吋Micro LED晶片供近眼顯示使用，另外也與台灣工研院及ChaseWind (追風科技) 推出高解析度AR眼鏡。

Lumiode作為Micro LED的技術方案廠商，近年將目光鎖定於近眼顯示以及醫療用市場，透過其獨有的主動式薄膜電晶體 (Active TFT Thin Film) 專利技術，將有望替代CMOS晶圓鍵合方案，免除過往CMOS開發成本過高，以及因鍵合尺寸不匹配導致利用率低下等問題。

此收購案預計將於2025年底完成，一方面為Micro LED在近眼顯示領域增添新的可行性，PlayNitride在發展Micro LED AR眼鏡領域的同時，也不會受現有的CMOS方案侷限。另一方面，該公司還將透過技術專利佈局擴展美國市場與客戶。TrendForce預估，全球Micro LED AR眼鏡出貨將於2030年達到2,100萬支，Micro LED技術於整體AR眼鏡滲透率將達65%。

