PlayStation商店後台被發現「跨平台」圖示！未來遊戲可能不再堅持獨佔同步登上PC？
一直以來，Sony 旗下的遊戲平台 PlayStation 都非常堅持獨佔策略，包括《戰神》、《最後生還者》等 PlayStation 第一方工作室推出的遊戲系列第一時間都只能在 PS4、PS5 等自家主機上玩到。不過，近年來 PlayStation 的戰略似乎正在逐漸轉向，轉而擁抱多平台，品牌執行長 Hermen Hulst 就曾承認，會用審慎的態度讓旗下遊戲系列接觸更多新的受眾。而現在 PlayStation 在跨平台戰略上似乎又更進一步，因為 PS5 的後端商店系統被發現，已經悄悄被放進了「跨平台購買（Cross-Buy）」的相關圖示，或許未來會讓玩家們只買一套遊戲，就能如微軟的 XBOX 平台一樣同時擁有 PS5 與 PC 版本。
綜合外媒報導，國外專精於資料探勘的網友 Amethxst 分享了他的發現，稱在 PS5 的 PlayStation Store 中發現幾個新的圖示，其中就包括了「PS5/PC」、「Cross-Buy」等圖示，似乎也側面證實了 PlayStation 旗下遊戲在跨平台之路上會更進一步，讓接下來的遊戲能夠同時支援 PC 平台，甚至有可能效仿微軟 XBOX 的「Play Anyware」方式，讓玩家只需買一套遊戲，就能同時在 PS5 與 PC 上自由切換遊玩。
I didn't think this and @Zuby_Tech's post would go viral, so:
- The screen is real (see video below)
- The symbols are present on PS5 (not PS4)
- The symbols are official Sony 'fonts' (uf-code: EF5B to EF61)
You can see them yourself by searching for my ID: yAmethxst https://t.co/abU35ihfHG pic.twitter.com/xz6e5u14v6
— Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025
此外，其他爆料也指出，為了完善這件事，Sony 目前似乎也正在為了 PC 平台規劃專屬的 PlayStation 啟動器，只要透過啟動器購買遊戲，玩家就能同時擁有 PS 主機與 PC 平台版本的遊戲。只是，由於目前許多 PlayStation 的第一方大作，例如《地平線 期待黎明》、《戰神》等遊戲都已經在 Steam 平台上推出 PC 版了，因此未來如果 PlayStation 的跨平台策略更進一步的話，就不知道這些只購買 Steam 版本遊戲的玩家能不能也能免費獲得 PS 主機版本的遊戲，以便無縫切換了。
