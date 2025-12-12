PlayStation官方2026宣傳片獨缺超級大作《GTA6》！引玩家擔心是否又要三度延期？

轉眼間，在 19 天之後我們就要迎接新一年的到來了。時值歲末年終之際，PlayStation 官方日前也分享了 2026 年即將在平台上推出的超級大作們，希望能繼續吸引玩家們的期待。不過，在宣傳影片中，《惡靈古堡9 安魂曲》、《最後一戰》、《仁王3》等大作都有被放進去，但卻獨缺了最受到玩家們期待、由 Rockstar Games 開發的《俠盜獵車手6（GTA6）》，也讓許多玩家感到驚訝，並擔心《GTA6》會不會三度延期？

(Credit:PlayStation)

Rockstar Games 正在開發的超級大作《GTA6》本來預定在今年秋天發售，後來為了更好的遊戲品質與持續優化遊戲，讓 Rockstar Games 一開始宣布延期半年，到明年 5 月份發售。但沒想到的是，今年 11 月 Rockstar Games 又宣布二度延期，新的發售日定為明年 11 月 19 日，也讓全球期待這款超級大作的玩家們只能繼續等下去。

不過，日前 PlayStation 官方發布的 2026 年大作預告卻又引起了玩家們的擔心，因為在宣傳短片中可以看到《SAROS》、《惡靈古堡9 安魂曲》、《人機迷網PRAGMATA》、《007 初露鋒芒》、《漫威金鋼狼》、《仁王3》等 2026 年精采的遊戲陣容，但卻獨缺了 11 月 19 日發售的《GTA6》，讓玩家們覺得並不尋常。

許多玩家都擔憂，這是不是也代表 Rockstar Games 可能又會決定《GTA6》繼續延下去，因此在尚未完全確認的情況下 PlayStation 官方才沒有將遊戲放進明年的遊戲陣容宣傳片中。大家也都在 PlayStation 官方於 X 上發布的影片下方一直敲碗，「《GTA6》呢？」，而對於 Rockstar Games 自己來說，他們第二度延期時已經讓工作室多付出了 6000 萬美元（約 1.8 億新台幣）的代價，因此他們肯定想要努力避免三度延期的可能性，以免繼續虧損，又能讓玩家們盡快玩到這款心心念念的超級大作。