PlayStation宣傳2026新作獨缺《GTA6》？玩家驚：難不成要三度延期
轉眼間，在 19 天之後我們就要迎接新一年的到來了。時值歲末年終之際，PlayStation 官方日前也分享了 2026 年即將在平台上推出的超級大作們，希望能繼續吸引玩家們的期待。不過，在宣傳影片中，《惡靈古堡9 安魂曲》、《最後一戰》、《仁王3》等大作都有被放進去，但卻獨缺了最受到玩家們期待、由 Rockstar Games 開發的《俠盜獵車手6（GTA6）》，也讓許多玩家感到驚訝，並擔心《GTA6》會不會三度延期？
Rockstar Games 正在開發的超級大作《GTA6》本來預定在今年秋天發售，後來為了更好的遊戲品質與持續優化遊戲，讓 Rockstar Games 一開始宣布延期半年，到明年 5 月份發售。但沒想到的是，今年 11 月 Rockstar Games 又宣布二度延期，新的發售日定為明年 11 月 19 日，也讓全球期待這款超級大作的玩家們只能繼續等下去。
不過，日前 PlayStation 官方發布的 2026 年大作預告卻又引起了玩家們的擔心，因為在宣傳短片中可以看到《SAROS》、《惡靈古堡9 安魂曲》、《人機迷網PRAGMATA》、《007 初露鋒芒》、《漫威金鋼狼》、《仁王3》等 2026 年精采的遊戲陣容，但卻獨缺了 11 月 19 日發售的《GTA6》，讓玩家們覺得並不尋常。
許多玩家都擔憂，這是不是也代表 Rockstar Games 可能又會決定《GTA6》繼續延下去，因此在尚未完全確認的情況下 PlayStation 官方才沒有將遊戲放進明年的遊戲陣容宣傳片中。大家也都在 PlayStation 官方於 X 上發布的影片下方一直敲碗，「《GTA6》呢？」，而對於 Rockstar Games 自己來說，他們第二度延期時已經讓工作室多付出了 6000 萬美元（約 18 億新台幣）的代價，因此他們肯定想要努力避免三度延期的可能性，以免繼續虧損，又能讓玩家們盡快玩到這款心心念念的超級大作。
其他人也在看
《GTA6》R星裁員爭議連英國首相都關注？議員怒：不信他們有遵守法規
上個月，正在開發受到全球玩家期待大作《俠盜獵車手6（GTA6）》的 Rockstar Games 爆出解僱了超過 30 名員工，引發了勞資爭議。Rockstar Games 聲稱這次解雇是因為員工們有嚴重的不當行為，與員工們參加工會活動的事情「沒有關係」，但英國獨立工人工會（IWGB）卻反駁，稱這是英國遊戲業史上最無情的打壓活動。而這件事現在被放到了英國國會殿堂的討論之上，英國首相 Keir Starmer 也回應，稱這件事的確「讓人擔憂」，並且也會責成英國政府部長調查，掌握最新狀況。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
3分鐘燒3千萬！TGA天價廣告費曝光，網友擔心步上E3後塵
被譽為遊戲界奧斯卡的 2025 遊戲大獎（The Game Awards, TGA），即將在台灣時間 12 月 12 日（五）早上 8：30 展開。而近日該活動卻引起一些爭議，有外媒曝光要在 TGA 頒獎典禮上播放 3 分鐘的遊戲宣傳片，價格居然要上百萬美元，甚至連入圍的遊戲團隊想要前往線下領獎，都可能要額外購買售價不便宜的門票。這讓不少玩家和業內人士擔心，如此高昂的門檻是否會讓該活動逐漸變質，重蹈過去 E3 展商業化過度導致沒落的覆轍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保
地方中心／綜合報導基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭，找到兇手了！暖暖區一間專門處理廢油、廢棄物的公司，疑似為了節省成本，涉嫌將收取的廢油污水，直接排放在基隆河上游大排，檢方發動搜索帶回游姓負責人等7人，訊後2名員工交保，另外5人則遭檢方聲押。而基隆市長謝國樑表示，將用最高強度，處罰真正的元兇！民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2025 TGA《七大罪：Origin》公布全新預告片！1月28日正式推出
網石集團於太平洋時間 12 月 11 日（台灣時間 12 月 12 日）在洛杉磯孔雀劇院舉辦的「The Game Awards 2025」上，公開了旗下即將推出的開放世界動作 RPG《七大罪：Origin》的全新預告片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
卡普空沒騙人！《洛克人》無預警曝光新作，2027年全平台發售
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會 The Game Awards（TGA 2025）正式登場，許多遊戲廠商都帶來了自家作品的最新消息。這其中，日本遊戲廠商 Capcom（卡普空）也在這場遊戲盛會宣布驚喜，無預警公開大家記憶中的那位年輕小子回來了，《洛克人：Dual Override》預計將在 2027 年全平台正式推出！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
中國3A武俠大作《影之刃零》發售日曝光！新實機預告帥炸，主機將由PS5獨佔
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會 The Game Awards（TGA 2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而這其中，中國北京靈遊坊（S-GAME）工作室開發的動作角色扮演遊戲《影之刃零》在今年獎會開始前就預告了他們會揭曉遊戲發售日期，今天也如約而至，並且也帶來最新實機畫面！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
高雄甲仙深夜連3震！最大震度４級多縣市有感
高雄地區的民眾恐怕晚上難以入眠，根據中央氣象署地震測報中心最新資料，高雄甲仙從晚間10點49分後，半個小時內連續發生三起有感地震，最大規模4.7，震度達到4級。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
2025 TGA公開《墮落之王2》首支實機預告，一代同步推出大更新與限時五折優惠
獨立遊戲開發與發行商CI Games今日於The Game Awards（TGA）首次公開備受期待的動作角色扮演新作《Lords of the Fallen II》首支實機預告。預告片由搖滾樂團Ghost翻唱《It’s a Sin》，以震撼影像呈現玩家將在雙重世界中對抗兇猛巨型敵人的殘酷魂系戰鬥。本作採用Unreal Engine 5開發，預計於2026年推出，登陸PlayStation5、Xbox Series X|S與Epic Games Store（PC），現已開放願望清單。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Netflix、派拉蒙收購大戰 川普跳出來攪局！點名CNN一定要處理
Netflix與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）在收購華納兄弟探索的議題槓上，外媒引述消息人士說法，美國總統川普曾私下告訴盟友，華納兄弟探索旗下的《CNN》必須在這次收購案中一併處理，如今川普公開表示，他覺得無論誰買下，《CNN》一定要賣掉或「換掉腐敗的領導層」，部分市場人士擔憂，川普的介入恐讓收購案添增極大變數。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》冒出黑馬！ 角逐金球獎最佳動畫
第83屆金球獎公佈入圍名單，其中最佳動畫冒出了黑馬，來自法國獨立製片動畫《小雨愛蜜莉》（Amélie et la métaphysique des tubes），與其他賣座動畫《鬼滅之刃 無限城篇》《動物方城市2》《Kpop獵魔女團》角逐此一榮耀。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
胡瓜意外襲胸籃籃被炎上 現身吐真實心聲
小禎12月9日過41歲生日，與佩甄、巫啟賢等打高爾夫球的好友到廣州度假，小7歲廚師男友Alan也愛相隨，她還大方分享2人親密摟抱和接吻照放閃，胡瓜今（12╱12）與陳亞蘭、歐漢聲出席新綜藝節目《週末最強大》開播記者會，被問是否有看到小禎的激吻照，他搖頭說「沒有看」，低調不多談，但對於外孫女李曼唯（Emma）以《整形過後》出道，他則分享有幫Emma做心理建設。太報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【資安】免費檢測阿茲海默症的社群廣告？付費拿完整報告？當心不當收費、隱性訂閱風險
近期民眾回報在 Facebook 上看到「阿茲海默症測驗」的廣告，可檢測是否有確診前兆。經查證，類似測驗網站並非名義上的「詐騙網站」，但是涉及「不當收費」、「隱性訂閱」及「廣告不實」等問題，受測者答題完，該網站會要你填寫 Email，並收取約 1 美元的小額費用來換取完整報告，若民眾填寫銀行帳號，看完報告後未即時取消扣款，該網站會把民眾變成自動訂閱，甚至收取隱性訂閱費用，網路論壇已有不少人受害，發文甚至提到即使要求取消訂閱，網站客服也消極應對。提醒民眾，在台灣，進行阿茲海默症或智力測驗應至醫院，尋求專業醫師評估與診斷，而非透過來路不明的網站自我檢測。MyGoPen ・ 5 小時前 ・ 發起對話
宏碁推出全新21.5吋文書型螢幕 EK220Q J0 / KA220Q J0 120Hz 高速刷新率、護眼技術，親民價格輕鬆入手！
宏碁推出兩款全新的 21.5 吋文書型螢幕：Acer EK220Q J0 及內建喇叭的 Acer KA220Q J0，鎖定入門文書處理及對性價比有高要求的消費者，以極具競爭力的價格，提供超越同級的 120Hz 高刷新率、優異的色彩表現與全方位的護眼技術，為使用者帶來更流暢、舒適的數位體驗。建議售價 NT$2,588及NT$2,688即日起於宏碁全台旗艦專售店、網路官方商城 (Acer Store) 及各大 3C 通路與網購平台全面開賣。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「賣不好也沒差！」實況主豪擲2500萬日圓開發遊戲，超狂熱誠感動開發團隊
擁有百萬訂閱的日本知名遊戲實況主 よしなま，為了實現製作一款自己心目中理想遊戲的夢想，自掏腰包投入高達 2500 萬日圓（約新台幣 500 萬元）的開發資金，和遊戲工作室 LiTMUS 合作開發。這款名為《Mamon King》的卡牌對戰和怪物養成玩法遊戲，已經在今日（11）正式於 Steam 平台發售，目前正進行首發優惠活動，只要新台幣 154 元，在日本地區衝上暢銷第一名，獲得極度好評的成績。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《虹彩六號》十週年節目「虹彩之夜」12月18日開打爭奪25萬獎金，「老皮盃」重磅回歸
Ubisoft 今日宣布，將於 12 月 18 日晚間舉辦《虹彩六號》十週年特別直播節目「虹彩之夜」，上週起接受「教官特訓」計劃、由現役與前職業聯賽選手擔任教官所特別指導的兩支實況主隊伍，將在節目中爭奪高達 25 萬元的獎金外，同時也正式確認曾經舉辦長達 6 屆、對於台灣《虹彩六號》電競推廣扮演重要角色的「老皮盃」社群賽事將於今年底再次回歸，一同重溫遊戲精彩的十年。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
《魔物獵人》發表會確認《荒野》迎最後一波新魔物！《魔物獵人物語3》發售日同步公開
今（12）天舉行的年度遊戲大獎（TGA2025）上除了決定所有獎項獎落誰家外，也帶來了如《惡靈古堡9 安魂曲》、《影之刃 零》等受到玩家們期待大作的最新情報與發售日期。而這其中，Capcom 旗下廣受歡迎的《魔物獵人》系列其實早在昨（11）天就推出了《魔物獵人》線上發布會影片，揭曉《魔物獵人 荒野》最後一次新增魔物的免費更新內容，以及新作《魔物獵人物語3 命運雙龍》將於明年 3 月份正式發售的最新消息。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025《古墓奇兵》新作、重製連兩年上市！預告搶先看
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而就在今年獎會開始前，經典探索尋寶遊戲 IP《古墓奇兵》就已經預告會帶來新消息，沒想到預告片正式曝光之後，讓這個經典系列的全球粉絲都感到超級意外，因為《古墓奇兵》竟直接公布了兩款新作，並且預計會在 2026、2027 連續兩年推出！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
《明日方舟：終末地》確定1月22日公測，TGA 2025新預告曝光
由鷹角網絡出品的3D即時策略 RPG《明日方舟：終末地》，官方於今(12)日宣佈，將於2026年1月22日開啟全球公測，屆時將登陸PlayStation5、PC、App Store、Google Play等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
安森美聯手英諾賽科，搶攻全球氮化鎵29億美元商機
【財訊快報／記者張家瑋報導】強強聯手再添一樁，半導體大廠安森美（Onsemi）與英諾賽科（Innoscience）簽署合作備忘錄，將運用英諾賽科成熟8吋矽基氮化鎵（GaN-on-silicon）製程擴大氮化鎵（GaN）功率元件的生產規模，目標是瞄準預計到2030年氮化鎵功率元件潛在29億美元的市場商機。根據協議，雙方將合作提升全球氮化鎵元件生產製造規模，加速產品市場化進程。安森美指出，現階段中低壓領域的氮化鎵應用受成本與供應限制，此次合作可借助英諾賽科於業內最大氮化鎵產能，快速擴展全球客戶解決方案。該合作案將擴大安森美在低壓和中壓氮化鎵功率產品組合，初期先從40至200V功率範圍入手。 未來安森美與英諾賽科將鎖定機械人、汽車電子、通訊設備及AI數據中心等四大應用市場。根據研調機構預測，至2030年，氮化鎵將佔據全球功率半導體市場約29億美元的份額，2024年至2030年的複合年增長率預計為42%。安森美強調，氮化鎵技術在提升能源效率方面具戰略意義，特別是在電動車充電系統與伺服器電源管理等關鍵領域。此次與英諾賽科的合作將進一步拓展安森美全面的智慧電源產品組合，該產品組合目前涵蓋矽、碳化矽財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
信義公益基金會「領路新高齡 共好輕論壇」 指向超高齡社會新未來
【記者 高鐿玲／台北 報導】台灣正式邁入超高齡社會，高齡服務的思維也正從「照顧」走向「長者主體性」與「創新價值台灣好報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話