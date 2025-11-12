PlayStation推出自帶手把充電座27吋螢幕！但兩大缺陷慘被吐嘈
PlayStation 今（12）日舉辦 State of Play 發表會，介紹日本廠商旗下的新作消息，除此之外還特別公開了價格更便宜的日本限定版 PS5，以及一個自帶 DualSense 手把底座的螢幕，但螢幕的規格曝光後卻被不少玩家吐嘈。
PlayStation 宣布推出自帶 DualSense 充電掛鉤的 27 吋遊戲顯示器，採用 2560*1440（QHD）解析度的 IPS 面板，支援 HDR 與 VRR，在 PS5 能夠實現 120 hz，而 PC 與 Mac 最高則是可以達 240 hz。接頭部分則是有兩個 HDMI 2.1 與一個 DisplayPort 1.4，兩個 USB Type-A 與一個 USB Type-C，同時內建喇叭與 3.5 音訊輸出，也能另外接螢幕支架使用，預計 2026 年在美國與日本推出，售價則尚未公布。
不過雖然官方宣稱是為 PS5 所設計的螢幕，還有自帶手把充電座，但不少玩家都疑惑為何是選擇 QHD 這樣的 2K + 240 hz 規格，因為有在玩 PS5 的人都知道大部分遊戲都是落在 4K 60FPS 左右或是可以降解析度來跑出 1080p 120FPS 的順暢度，結果 Sony 卻選擇了一個中間值。而這個螢幕採用 IPS 而不是 OLED 也直接讓不少人直言雖然螢幕設計很酷但不會買，也表示若這款螢幕若不是價格很便宜的話，可能會無法在競爭激烈的螢幕市場生存下去。
