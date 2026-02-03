PlayStation新春主機、遊戲大特價！合作LE SSERAFIM金采源推新企劃，聯名商品一次看

台灣索尼互動娛樂（SIET）於近日宣布，將以人氣女團LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON） 為核心，啟動2026年的全新宣傳企劃「Love of Play」。透過金采源的視角，詮釋與親友或獨自享受遊戲樂趣的多元面貌。官方也同步公開了新春優惠與聯名商品等訊息。

台灣索尼互動娛樂宣布將以LE_SSERAFIM成員KIM_CHAEWON_為主角的「Love_of_Play」企劃來開啟2026年（來源：SIET 官方提供）

「Love of Play」企劃與合作影片

「Love of Play」企劃邀請金采源合作拍攝了共4支主題影片，內容圍繞新年假期與PlayStation的遊玩時刻。首支主題為《家人篇》的影片已正式釋出，後續影片將陸續公開。

2026新春優惠活動

自2月6日起至2月19日，於指定經銷商將推出限時新春優惠。優惠涵蓋主機、周邊及多款遊戲，但需注意優惠商品數量有限。主要折扣內容包括：

PS5主機：現折新台幣1,600元。

PlayStation VR2：現折新台幣3,200元。

PS Portal遙控遊玩機：現折新台幣600元。

精選遊戲：包括《羊蹄山戰鬼》、《死亡擱淺2》、《宇宙機器人》、《漫威蜘蛛人2》及《戰神：諸神黃昏》等將提供折扣。

PlayStation_2026新春優惠將由2月6日起至2月19日於指定經銷商開跑（來源：SIET 官方提供）

PlayStation x Wiggle Wiggle 聯名商品

此外，PlayStation也與韓國時尚生活品牌Wiggle Wiggle聯名，推出「Love of Play」系列限定商品。該系列包含「可水洗室內拖」、「壓克力夾子組（2件）」及「壓克力杯墊」等品項。消費者透過參與經銷商新春活動，或於指定期間參加PlayStation官方社群活動，即有機會獲得這些限量商品。