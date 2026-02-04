PlayStation與LE SSERAFIM的KIM CHAEWON一起推出「Love of Play」企劃！新春優惠同步曝光！

台灣索尼互動娛樂於今（2/3）日宣布將以LE SSERAFIM成員KIM CHAEWON 為主角的「Love of Play」企劃來開啟2026年，同步推出2026年新春優惠及PlayStation x Wiggle Wiggle合作商品。「Love of Play」企劃中，PlayStation與KIM CHAEWON合作拍攝了4支有關新年與PlayStation及親朋好友，或自獨自享受假期的影片，今日正式釋出第一支影片！

PlayStation 2026新春優惠將由2月6日起至2月19日於指定經銷商開跑，PS5主機、周邊設備及遊戲均有折扣優惠 (優惠商品數量有限，售完即止)︰

l PS5主機︰新台幣1,600元折扣

l PlayStation VR2︰新台幣3,200元折扣

l PS Portal︰新台幣600元折扣

l PS5遊戲折扣，包括《羊蹄山戰鬼》、《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、《宇宙機器人》、《Marvel’s Spider-Man 2》及《God of War™ Ragnarök》

此外，PlayStation還與韓國的時尚休閒生活品牌 Wiggle Wiggle合作，推出多款「Love of Play」系列限定產品，其中包括「PlayStation x Wiggle Wiggle可水洗室內拖」、「PlayStation x Wiggle Wiggle壓克力夾子組 (2件) 」及「PlayStation x Wiggle Wiggle壓克力杯墊」。

參與經銷商舉行的新春優惠活動，或於指定期間參與指定PlayStation社群媒體活動，即有機會獲得PlayStation x Wiggle Wiggle的限量版產品。

