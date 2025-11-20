PlayStation重回獨佔是假的！官方證實「PC移植不會停」最快6個月就上線
日前 PlayStation 第一方遊戲登陸 PC 平台的策略，傳聞將會重新回到自家主機獨佔策略，PC 版則是要等上更多年，引起社群激烈討論。而最近 PlayStation 團隊的官方人員在訪談中提到，他們完全沒有收到「重回獨佔」或「撤離 PC」的通知，反而索尼遊戲移植 PC 的速度越來越快。
根據媒體人 Detective Seeds 訪問 PlayStation 的 2 名 Alex Coultate 團隊成員，被問到關於索尼撤離 PC 的傳聞時，兩人都表示「完全沒收到通知」。接著提到索尼一直都在大力拓展不同國家的市場，因為仍有許多國家還是以 PC 或是掌機為主，所以他們需要去迎合消費者。
當然，遊戲主機仍然是索尼的首要目標，但現在 PlayStation 團隊也正在縮短遊戲移植到 PC 平台的時間。可能是 1 年時間，但也會看到一些遊戲在 6 到 8 個月後，也就是主機遊戲熱度還在的時候就登上 PC。其中他們兩人除了透露團隊在為下一代主機 PS6 努力準備外，還暗示在 PS6 推出之前，會有一些玩家肯定會喜歡的東西即將到來。
其他人也在看
文雅畜牧場蛋流入新北 衛生局預防性下架並完成9家業者查核」
記者黃秋儒／新北報導 食藥署於11月9日公布文雅畜牧場之4批違規蛋品，均未流入新北市…中華日報 ・ 1 天前
《沉默之丘f》凜子也參戰！臉模飯島優花開設YouTube頻道週六實況
《沉默之丘f》主角雛子臉模加藤小夏先前開 Youtube 頻道，首次挑戰遊戲，由於自己不是玩家操作相當新首但是仍獲得大家的喜愛，更激發出超多諧星一面，另一位腳色臉模也將挑戰遊戲，配角西田凜子的臉模飯島優花開設 YouTube 頻道，將在本週六晚間實況。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
《魔幻世紀 3》前開發者奇幻第一人稱RPG新作，《命運守護者 Fatekeeper》實機畫面公開
由前《魔幻世紀 3》製作團隊 Grimlore Games 創立新工作室 Paraglacial ，打造全新的奇幻 RPG《命運守護者 Fatekeeper》公開最新實機畫面，從優美的環境景致、刺激的 BOSS 戰鬥與步法、搜索地城獲得裝備與寶物重回經典體驗。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
跳票4年還沒死！《波斯王子：時之砂》重製版確定2026推出，新預告上線時間曝光
Ubisoft 早在 2021 年宣布製作重製版但經過團隊多次換手，加上疫情延期跟直接回到早期開發轉為新版本，官方宣布 2026 上半年發售的《波斯王子：時之砂》不只還在，也將在 TGA 遊戲大獎公開最新預告。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
TGA出現罕見一幕！獨立遊戲開發者拒收提名 坦承理由玩家狂推「太誠實了」
被認為是 3D 版《吸血鬼倖存者》的獨立遊戲《MegaBonk》，在今年 9 月推出後掀起浪潮，成為 2025 年最受歡迎的精神時光屋之一。但讓眾人沒想到的是，開發者 John Megabonk，在遊戲獲得遊戲大獎 The Game Awards 2025（TGA 2025）的「最佳初登場獨立遊戲」提名後，卻於今日（19）宣布退出該獎項的角逐。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
GameStop宣布禁止帶「磅秤」挑卡包！抓到就「終身不准入店」
過去幾年，集換式卡牌遊戲（TCG）市場飛速成長，在世界各地都引起大量的收藏、轉售熱潮，尤其是像《寶可夢 PTCG》這類的熱門卡牌，更是吸引了無數玩家和收藏家，各種補充包、紀念包上架就被掃購一空。然而，這股熱潮也帶來了各種投機行為。最近，歐美知名的連鎖實體遊戲零售商 GameStop 宣布，將終身禁止那些在店內使用「磅秤」來測量卡包重量的顧客。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
陸客急凍衝擊日本觀光，野村估經濟年損1.79兆日圓、GDP蒸發0.29%
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，日本首相高市早苗涉台言論持續發酵，中國對赴日旅遊發出風險提醒後，引爆日本觀光與服務業新一輪衝擊。日本最大券商野村估算，若中國旅客縮減態勢維持一年，日本旅遊相關消費將減少約1.79兆日圓，拖累日本國內生產毛額(GDP)約0.29個百分點，等同經濟成長被硬生生「刪去」一塊。自中國發布旅遊警示後，大批赴日團體行程遭到取消，部分觀光熱點的飯店訂房與營收已出現明顯下滑。冬季一向高度依賴中國遊客的北海道首當其衝，當地業者憂心，本季滑雪與溫泉觀光需求恐難以填補缺口，現階段不僅縮減人力與成本，也被迫下修未來數月營收預期。野村綜合研究所測算，中方旅遊提醒若持續發揮影響力，未來一年日本旅遊消費將減少約1.79兆日圓，換算對GDP的負面貢獻約為0.29%。在經濟本就面臨弱成長、財政空間有限的情況下，觀光收入再度受挫，等同壓縮地方財政與企業投資意願，也可能放大就業市場的壓力。中國外交部11月中旬提醒中國公民近期避免前往日本，點名日本領導人就涉台議題發表露骨挑釁性言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，並稱在日中國公民的人身與生命安全風險上升。市場人士指出，這類官方級別的旅遊風險提示，往往財訊快報 ・ 1 小時前
破關也能退款？玩家成功從Steam退《決勝時刻》，原因竟是「遊戲用了AI」
由動視（Activision）所開發的年貨射擊遊戲大作《決勝時刻》系列最新作《決勝時刻：黑色行動7》雖然在推出之後有受到矚目的銷量表現，但也被許多玩家指出似乎有透過 AI 技術來生成遊戲內的美術圖像而引發熱議，最後動視官方也承認的確有使用生成式 AI 來協助開發部分遊戲內容。只是現在這件事似乎也成為了玩家在 Steam 上申請退款的原因之一，而且還被 Steam 批准了，讓玩家即便玩了很久也能成功退款。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
嘴巴長皰疹不只是免疫差！醫揭「大腦未來風險」 曝5建議：讓身體語言變保護行動
嘴角的小水泡，與大腦退化暗藏祕密連結？基因醫師張家銘近日表示，在門診裡，他常聽到這樣的話，「張醫師，我嘴巴最近又長皰疹了，是不是太累了？」大家對唇皰疹的印象大多還停留在壓力太大、熬夜太多、免疫差等表層原因，但其實小小的皰疹，背後可能是在提醒「大腦未來的風險」。鏡報 ・ 23 小時前
高市為何惹怒中國？ 專家曝關鍵：核心利益丟不起
日本首相高市早苗發表「台灣有事」說法，引發中日緊張局勢升溫，不僅中國駐大阪總領事薛劍曾放話，聲稱「擅自闖入的骯髒頭顱就該毫不猶豫斬掉」，中國官方也透過外交、觀光等多種途徑施壓，就連日本國內也有不同聲音，部分觀點認為不該挑動中國的敏感神經，但根據政治工作者周軒的說法，中國的反應之所以如此劇烈，其實害怕的不是日本而是「不願激起強硬態度」，擔心因此帶動台灣抗中情緒高漲。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前
一家四口吃野生菌菇送醫！「誤食劇毒鵝膏菌」5歲女不治 醫生示警了
《遵義晚報》報導，芝麻鎮衛生院與匯川區衛健局證實，該家庭食用的為劇毒野生菌「鵝膏菌」。相關部門已展開善後處置，並再次提醒民眾近期野生菌中毒事件頻仍，食品安全風險已呈高發態勢。根據通報，近期遵義市已接連出現多起疑似因食用「假淡紅鵝膏菌」而中毒的病例。由於該...CTWANT ・ 14 小時前
說好的一起努力呢？《英雄聯盟》AL教練Tabe溫情喊話完官宣離隊引網笑：「頂尖拉扯！」
2025 年的《英雄聯盟》轉會期對於韓國、台灣 LCP 與中國 LPL 賽區的觀眾們來說可說是消息滿天飛，近日除了三冠王 T1 沒有留下 Gumayusi、台港澳賽區睽違 10 年重返八強的 CFO 戰隊陣容確認解散這些重磅消息外，中國 LPL 賽區最受到大家矚目的動向之一就是今年賽季上演大驚奇的 AL 戰隊宣布 Tabe 教練正式卸任離隊，而再加上目前市場上流傳的許多有關 AL 戰隊已經達成全員續約的流言風聲，讓許多網友笑稱：「頂級拉扯！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
川普簽署法案 愛潑斯坦檔案將強制公開
川普先前一直反對公布跟性犯罪富豪愛潑斯坦相關的調查檔案，但在他上週末改口支持之後，美國國會18日以壓倒性的票數通過法案；川普19日宣布已簽署該法案，接下來30天內司法部將依法公布所有文件。德國之聲 ・ 2 小時前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 5 小時前
體力差手腳冰冷被稱「現代林黛玉」中醫：藥膳調理體質助身子暖
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】38歲吳小姐是上班族，外表秀氣身材纖細，從小因為體力差、手腳經常冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」，近幾年一入冬，感覺症狀更嚴重。去年底就醫接受中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診表示現在手腳比較溫暖，體力也好很多。衛生福利部臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師指出，患者經診斷屬於「脾腎陽虛」的虛寒體質，所以他除了開立了溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議她可以適時補充一些藥膳搭配治療，增加療效；在服用2個月藥物後，手腳明顯變得比較溫暖，也沒那麼容易疲勞。 現代人營養好 立冬進補中醫推：較溫和藥膳 鄭惟仁醫師說，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補的習俗則始於華人以農立國，因冬天是植物休養生息的季節，當時就用食補方式犒賞自己一年來體力勞動的辛勞；但現在社會大家營養狀況良好，跟過去偶爾才能吃上一餐肉有較大的差距，所以面對每年的立冬進補藥膳，他推薦選擇比較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳即可。 藥膳並非人人適合 吃太多恐加重疾病症狀 至於寒流來襲時大家想吃羊肉爐、薑母鴨等溫補藥膳暖身，鄭惟仁醫師提醒，一般人適量攝取是可以的，但對於肥胖、高血脂患者來說，健康醫療網 ・ 1 小時前
台灣醫療奇蹟 終結罕病遺傳！助「龍蝦爪畸形」父抱回健康女兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 打破「基因突變」的命運！台北醫學大學附設醫院今（20）日發表最新醫療成果，該院生殖醫學中心運用基因檢測與試管技術，成功阻斷導致出生單手僅有三根手指「龍蝦爪畸形」的罕見單基因突變遺傳疾病，協助病人誕下健康女嬰，且女嬰未來也不會再產下有相同遺傳罕病的後代，創下全球罕見終結「裂手–外胚層發育不良–顎裂（EEC）症候群」新生...匯流新聞網 ・ 1 小時前
《英雄聯盟》CFO八強陣容一夕散光？中野爆離隊內幕，教練Chawy無言回應
《英雄聯盟》CFO 今年世界賽替台港澳賽區奪得睽違十年八強，前幾日還開開心心舉辦粉絲見面會，沒想到短短幾天風雲變色，相繼宣布 Kaiwing、HongQ、JunJia 走人，就連教練 Chawy 似乎都傻眼，在 IG 限動短短三個「。。。」表達無奈。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 3 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前