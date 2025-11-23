今年 PlayStation 黑五活動正式開跑，趁著 11 月購物季熱潮，玩家可以在 PlayStation Store 直接入手大量下殺遊戲，從 PS5 強作到 PS4 經典應有盡有。最受矚目的 PS Plus 會籍也祭出難得的年度優惠，12 個月方案最低只要七折，無論是基本、升級或高級會員通通都有折扣。已經是會員的人也能趁機補一年，甚至升級方案享受更完整的遊玩體驗。想入手新遊戲、補庫存或升等 PS Plus 的玩家，這波是真的不能錯過。

PlayStation 黑五正式啟動！PS Plus 享 7 折優惠、數百款遊戲下殺中

每年 11 月下旬的黑色星期五向來是遊戲玩家補貨的最佳時機，而 PlayStation 在今年也如期帶來一連串折扣活動。從 11 月 21 日起至 12 月 5 日，玩家只要前往 PlayStation Black Friday 官方活動網站或直接打開 PlayStation Store，就能看到滿滿的超殺優惠。無論你是想買遊戲、升級 PS Plus 會籍，還是想趁機讓數位遊戲庫再度爆滿，今年的黑五真的非常值得一逛。

PS Plus 12 個月最低七折，三種會籍一次看懂

這次最受玩家矚目的，就是 PS Plus 會員方案的史上罕見大降價。只要在活動期間加入或續訂 12 個月方案，就能享有最低七折優惠，等於一次補滿一年會籍最划算。活動從 11 月 21 日一路延續到 12 月 5 日，只要是在有參加活動的地區，就能直接享有折扣。

今年黑五，升級方案 12 個月只要 NT$2,616（原價 NT$3,488），相當於 75 折，是非常實用的升級時機。如果你想玩更多經典遊戲，或是想體驗新作的試玩版本，高級方案就是最完整的會員等級。這次黑五也提供 12 個月享最高 7 折優惠，台灣地區只要 NT$2,854（原價 NT$4,078），折扣幅度相當有感。

無論你是第一次加入 PS Plus，還是已經是會員想補一年、或趁機升等，都能用比平常便宜的價格一次到位。

PS Store 數百款遊戲特價，PS5、PS4 玩家都能買到痛快

除了 PS Plus 之外，今年的 PlayStation Black Friday 也同步在 PS Store 開出大規模的遊戲折扣。此次活動涵蓋 PS5 與 PS4 的數百款數位版遊戲，從 AAA 大作到獨立小品都有，等於什麼類型的玩家都能找到適合自己的折扣清單。

更多黑五活動數位遊戲優惠清單，可參考官網

結語

對 PlayStation 玩家來說，黑五就是一年一次「補遊戲、補會籍、補清單」的最佳時機。從 PS Plus 的七折到 PS Store 數百款遊戲折扣，這次的活動內容相當豐富。不管你是剛入坑的新玩家，還是追求完整庫存的老玩家，都能在這次黑五找到值得入手的好物。如果你平常有在關注折扣、收藏遊戲或補會籍，那真的很建議趁這波直接上車，不但省最多，也能讓接下來一整年的遊戲生活更加充實。

