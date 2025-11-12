PlayStation在稍早進行的「State of Play」直播內容中，公布諸多遊戲新作與遊戲下載內容消息，同時也宣布推出以PlayStation品牌打造、同時具備可替DualSense控制器充電的遊戲螢幕，另外更配合PlayStation 5遊戲主機推出5週年，針對日本市場提供日本語介面限定使用、價格調整為55000日圓 (約新台幣11058元)的數位版機種。

PlayStation於「State of Play」節目公布諸多遊戲新作、下載內容消息，同步推出全新遊戲螢幕

此次配合PlayStation 5推出5週年在日本推出的宣傳活動，以「GO！GO！PS5！」為主題，分別以「GO!豪快」、「GO！豪華」、「GO！號外」、「GO！號泣」等諧音梗強調此次宣傳活動帶來促銷誘因。

廣告 廣告

其中，配合此次活動、針對日本市場推出的日本語介面限定使用數位版機種，將建議售價調整為55000日圓，藉此吸引更多日本境內玩家加入。若以台灣地區目前數位版PlayStation 5建議售價為新台幣14580元，配合近期雙11促銷調整為新台幣11380元的情況，依然有價格上的吸引力。

PlayStation於「State of Play」節目公布諸多遊戲新作、下載內容消息，同步推出全新遊戲螢幕

但要注意的是，此次針對日本市場推出的日本語介面限定使用數位版機種，語言介面僅能使用日本語，同時登入帳號也僅能使用日本境內地區帳號。

PlayStation 5新CM「GO！GO！PS5！」篇：

PlayStation 5新CM「GO！GO！PS5！お得に新登場！」篇：

PlayStation 5新CM「GO！GO！PS5！豪華すぎるラインナップ」篇：

PlayStation 5新CM「ゆけ！遊べ！GO！GO！PS5！」篇：

除了在日本市場推出5週年宣傳活動，PlayStation更宣布推出27吋遊戲螢幕，並且附上可將DualSense控制器充電的介面設計，本身則對應QHD解析度與最高240Hz畫面更新率與HDR顯示規格，同時也支援可變更新率 (VRR)顯示效果，但實際對應顯示規格還是需要連接硬體與遊戲內容配合，而PlayStation 5目前最高可對應輸出顯示畫面更新率為120Hz。

此款遊戲螢幕可對應PlayStation 5、PC、Mac等硬體裝置連接使用，並且內建HDMI 2.1、DisplayPort 1.4，以及2組USB-A與1組USB-C，同時也支援PlayStation Link Adapters，螢幕更內建立體聲輸出功能與3.5mm耳機線連接介面，本身也能透過VESA標準安裝於螢幕支架上使用。

至於上市時間將會在2026年，預計先在美國及日本市場推出，其他地區市場是否也會跟進銷售，暫時還無法確認。

PlayStation設計遊戲螢幕：

《跑車浪漫旅7》新DLC「Powerup」：

《零 ～紅蝶～ REMAKE》：

《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》：

《漫威鬥魂》：

《歧路旅人 0》：

《真‧三國無雙 起源》大型 DLC《夢幻的四英傑》：

《艾爾登法環 黑夜君臨》DLC「The Forsaken Hollows」：

《無法成眠的伊達鍵- From AI：夢境檔案》：

《蒼翼：混沌效應》：

《徑跡迴響》：

《凶亂魔界主義》：

《惡魔寶貝》：

《永不立墓：女巫與詛咒》：

《音速小子賽車 交叉世界》：

《數碼寶貝物語 時空異客》：

《小精靈世界2 重製版》：

《破碎怪談：ASCEND》：

《破碎怪談：取消追蹤》：

《在便利商店：一家商店，眾多故事》：

更多Mashdigi.com報導：

Intel技術長暨AI負責人Sachin Katti跳槽OpenAI，打造AGI算力基礎、由執行長陳立武暫代

寶可夢樂園「PokéPark KANTO」確定2026年2/5開幕，園區設施、限定商品、門票資訊公布

DNSYS攜手小島工作室推《死亡擱淺2》聯名外骨骼 Z1 Pro，導入AI步態控制、900W扭力