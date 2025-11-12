PlayStation於「State of Play」節目公布諸多遊戲新作、下載內容消息，同步推出全新遊戲螢幕
PlayStation在稍早進行的「State of Play」直播內容中，公布諸多遊戲新作與遊戲下載內容消息，同時也宣布推出以PlayStation品牌打造、同時具備可替DualSense控制器充電的遊戲螢幕，另外更配合PlayStation 5遊戲主機推出5週年，針對日本市場提供日本語介面限定使用、價格調整為55000日圓 (約新台幣11058元)的數位版機種。
此次配合PlayStation 5推出5週年在日本推出的宣傳活動，以「GO！GO！PS5！」為主題，分別以「GO!豪快」、「GO！豪華」、「GO！號外」、「GO！號泣」等諧音梗強調此次宣傳活動帶來促銷誘因。
其中，配合此次活動、針對日本市場推出的日本語介面限定使用數位版機種，將建議售價調整為55000日圓，藉此吸引更多日本境內玩家加入。若以台灣地區目前數位版PlayStation 5建議售價為新台幣14580元，配合近期雙11促銷調整為新台幣11380元的情況，依然有價格上的吸引力。
但要注意的是，此次針對日本市場推出的日本語介面限定使用數位版機種，語言介面僅能使用日本語，同時登入帳號也僅能使用日本境內地區帳號。
PlayStation 5新CM「GO！GO！PS5！」篇：
PlayStation 5新CM「GO！GO！PS5！お得に新登場！」篇：
PlayStation 5新CM「GO！GO！PS5！豪華すぎるラインナップ」篇：
PlayStation 5新CM「ゆけ！遊べ！GO！GO！PS5！」篇：
除了在日本市場推出5週年宣傳活動，PlayStation更宣布推出27吋遊戲螢幕，並且附上可將DualSense控制器充電的介面設計，本身則對應QHD解析度與最高240Hz畫面更新率與HDR顯示規格，同時也支援可變更新率 (VRR)顯示效果，但實際對應顯示規格還是需要連接硬體與遊戲內容配合，而PlayStation 5目前最高可對應輸出顯示畫面更新率為120Hz。
此款遊戲螢幕可對應PlayStation 5、PC、Mac等硬體裝置連接使用，並且內建HDMI 2.1、DisplayPort 1.4，以及2組USB-A與1組USB-C，同時也支援PlayStation Link Adapters，螢幕更內建立體聲輸出功能與3.5mm耳機線連接介面，本身也能透過VESA標準安裝於螢幕支架上使用。
至於上市時間將會在2026年，預計先在美國及日本市場推出，其他地區市場是否也會跟進銷售，暫時還無法確認。
PlayStation設計遊戲螢幕：
《跑車浪漫旅7》新DLC「Powerup」：
《零 ～紅蝶～ REMAKE》：
《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》：
《漫威鬥魂》：
《歧路旅人 0》：
《真‧三國無雙 起源》大型 DLC《夢幻的四英傑》：
《艾爾登法環 黑夜君臨》DLC「The Forsaken Hollows」：
《無法成眠的伊達鍵- From AI：夢境檔案》：
《蒼翼：混沌效應》：
《徑跡迴響》：
《凶亂魔界主義》：
《惡魔寶貝》：
《永不立墓：女巫與詛咒》：
《音速小子賽車 交叉世界》：
《數碼寶貝物語 時空異客》：
《小精靈世界2 重製版》：
《破碎怪談：ASCEND》：
《破碎怪談：取消追蹤》：
《在便利商店：一家商店，眾多故事》：
