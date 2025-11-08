PlayStation Portal功能更新，開放PlayStation Plus Premium會員串流遊玩「已購買」PS5遊戲

Sony稍早宣布，將為其PlayStation Portal釋出重大軟體更新。繼先前開放PlayStation Plus Premium會員串流遊玩「遊戲目錄」的特定遊戲後，自即日起之後，將使PlayStation Plus Premium會員可直接透過雲端串流，遊玩其數位遊戲庫中「已購買」的PlayStation 5遊戲。

此更新意味著PlayStation Portal進一步擺脫了對單一PlayStation 5主機「遠端遊玩」 (Remote Play)的嚴格限制。雖然仍需穩定的Wi-Fi連線，但使用者不再需要確保家中的PlayStation 5必須處於開機或待機狀態，即可透過串流方式遊玩其擁有的數位版遊戲。

官方表示，首波支援的遊戲多達數千款，包含《宇宙機器人》 (Astro Bot)、《邊緣禁地4》 (Borderlands 4)、《Final Fantasy VII 重生》 (Final Fantasy VII Rebirth)，以及《羊蹄山戰鬼》 (Ghost of Yōtei)等遊戲，讓訂閱PlayStation Plus Premium會員，能透過雲端串流方式在PlayStation Portal上遊玩這些已購買遊戲。

系統更新：加入3D音訊、密碼鎖定與遊戲搜尋

除了開放串流遊玩已購遊戲外，此次更新也為PlayStation Portal帶來多項系統層級的更新：

• 新版主畫面：加入新的「搜尋」標籤，便於快速尋找可串流的遊戲。

• 3D音訊支援：當使用有線耳機或Sony專有的PlayStation Link耳機時，遠端遊玩與雲端串流模式均可支援3D音訊 (支援遊戲)。

• 裝置鎖定：新增密碼鎖定 (passcode lock)功能，提升安全性。

• 網路狀態顯示：在快速選單 (Quick menu) 中加入新的網路狀態畫面。

• 串流中購買：允許用戶在雲端串流遊玩遊戲時，無需離開遊戲即可進行遊戲內購買 (in-game purchases)。

• 快速加入好友：可從快速選單中接收並加入好友的遊戲邀請。

填補PlayStation 6問世前的空窗，新一代原生掌機仍是未來目標

Sony持續透過軟體更新，將PlayStation Portal從最初功能單一的「遠端遊玩顯示器」，逐步轉變為更具獨立性的雲端串流遊玩掌機，顯然是希望以此填補PlayStation 6上市前的硬體空窗期。

先前有報導指稱，PlayStation 6可能會在未來兩年內推出，屆時Sony可能將推出一款效能強大的「互補性掌上型裝置」 (complementary handheld device)，其規格可能超越華碩的ROG Xbox Ally X。

