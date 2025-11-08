Mashdigi

PlayStation Portal功能更新，開放PlayStation Plus Premium會員串流遊玩「已購買」PS5遊戲

Sony稍早宣布，將為其PlayStation Portal釋出重大軟體更新。繼先前開放PlayStation Plus Premium會員串流遊玩「遊戲目錄」的特定遊戲後，自即日起之後，將使PlayStation Plus Premium會員可直接透過雲端串流，遊玩其數位遊戲庫中「已購買」的PlayStation 5遊戲。

此更新意味著PlayStation Portal進一步擺脫了對單一PlayStation 5主機「遠端遊玩」 (Remote Play)的嚴格限制。雖然仍需穩定的Wi-Fi連線，但使用者不再需要確保家中的PlayStation 5必須處於開機或待機狀態，即可透過串流方式遊玩其擁有的數位版遊戲。

官方表示，首波支援的遊戲多達數千款，包含《宇宙機器人》 (Astro Bot)、《邊緣禁地4》 (Borderlands 4)、《Final Fantasy VII 重生》 (Final Fantasy VII Rebirth)，以及《羊蹄山戰鬼》 (Ghost of Yōtei)等遊戲，讓訂閱PlayStation Plus Premium會員，能透過雲端串流方式在PlayStation Portal上遊玩這些已購買遊戲。

系統更新：加入3D音訊、密碼鎖定與遊戲搜尋

除了開放串流遊玩已購遊戲外，此次更新也為PlayStation Portal帶來多項系統層級的更新：

新版主畫面：加入新的「搜尋」標籤，便於快速尋找可串流的遊戲。

3D音訊支援：當使用有線耳機或Sony專有的PlayStation Link耳機時，遠端遊玩與雲端串流模式均可支援3D音訊 (支援遊戲)。

裝置鎖定：新增密碼鎖定 (passcode lock)功能，提升安全性。

網路狀態顯示：在快速選單 (Quick menu) 中加入新的網路狀態畫面。

串流中購買：允許用戶在雲端串流遊玩遊戲時，無需離開遊戲即可進行遊戲內購買 (in-game purchases)。

快速加入好友：可從快速選單中接收並加入好友的遊戲邀請。

填補PlayStation 6問世前的空窗，新一代原生掌機仍是未來目標

Sony持續透過軟體更新，將PlayStation Portal從最初功能單一的「遠端遊玩顯示器」，逐步轉變為更具獨立性的雲端串流遊玩掌機，顯然是希望以此填補PlayStation 6上市前的硬體空窗期。

先前有報導指稱，PlayStation 6可能會在未來兩年內推出，屆時Sony可能將推出一款效能強大的「互補性掌上型裝置」 (complementary handheld device)，其規格可能超越華碩的ROG Xbox Ally X

