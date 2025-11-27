PLG啦啦隊「遭執行長熊抱」掀性騷疑雲 陳建州「當天就道歉」

Amber談及當年差點被熊抱性騷的事。南縣區漁會、Yahoo購物提供

南縣區漁會今（27日）舉辦「2025 鱸石共鮮節」記者會，邀請主廚楊子毅、藝人海產、職籃新北國王啦啦隊員Amber在記者會中品嚐鱸魚與石斑魚片的多元料理。近日，職棒圈啦啦隊性騷風波引起話題討論，Amber也談及了相關議題。

近期，有爆料指出樂天啦啦隊韓籍成員廉世彬長期遭韓籍經紀人騷擾，以致需要求診身心科。同時身兼職棒樂天啦啦隊員的Amber分享了自身經歷。2023年，P. LEAGUE+（以下簡稱PLG）代理執行長周崇偉想熊抱Amber的影片一度成為熱門話題，今日受訪時Amber談及此事，表示對方當下可能有點喝醉，不過她自認從小就是比較會保護自己的類型，所以當下反應很快地「一個wave閃掉」。由於事發當時新北國王還是PLG聯盟球隊，且陳建州是PLG聯盟執行長，所以他當天就有向Amber道歉，她說：「當天黑哥（黑人，陳建州）就有來先道歉，因為那算是他的人，後來當事者也有再跟我道歉。」

藝人海產與啦啦隊女神Amber。南縣區漁會 x Yahoo購物提供

Amber強調「保護自己」很重要，去年有幾個球隊都有啦啦隊女孩被球迷肢體接觸的事件發生，她自己會很注意周遭環境，連有人手機角度比較低也會注意。另外，日前三上悠亞宣布加入職籃夢想家啦啦隊，Amber認為這是「好事」，她樂觀看待：「可能可以讓原本沒有關注籃球的人反而進場，然後去關注籃球，我覺得各種跨領域的合作都是好事。」

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



