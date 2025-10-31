PLG單週最佳球員出爐 阿提諾重返台籃發威助領航猿2連勝

體育中心／綜合報導TPBL例行賽，高雄海神在29日以86：99不敵福爾摩沙夢想家苦吞2連敗，不過在這場比賽中除了原本該被驅逐出場的張宗憲，竟然多在場上打了4分鐘，同時裁判尺度也引起討論，因為兩隊加起來一共多達55次犯規，賽後海神主將胡瓏貿也忍不住直言：「這是非常醜陋又很難看的比賽。」

FTV Sports ・ 1 天前