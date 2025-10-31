PLG單週最佳球員出爐 阿提諾重返台籃發威助領航猿2連勝
阿提諾本季替PLG桃園璞園領航猿繳出場均16.5分、15.5籃板、1.5助攻，拿下第1與第2週最佳球員。雖以替補身份出發，阿提諾在禁區卡位、護框與二次進攻提供穩定火力，帶領球隊開季取得2勝0敗。
PLG公佈2025-26球季第1與第2週單週最佳球員，桃園璞園領航猿中鋒阿提諾拿下榮耀。
阿提諾以替補登場，兩戰繳出16.5分、15.5籃板、1.5助攻，護框與卡位效率出色，為禁區灌入能量，推著領航猿取得開季2連勝。
阿提諾本季回台前，過去曾效力台鋼獵鷹、新竹攻城獅；身披國家隊戰袍時，也助中華隊於杭州亞運闖進四強。其後與籃協續約未果離台，如今因應領航猿東超戰力需求歸隊，成為焦點。
回歸台籃後節奏迅速到位：東超首戰拿11分、12籃板；PLG開幕戰貢獻14分、9籃板；前一役面對台鋼獵鷹更砍19分、22籃板。數據與影響力雙雙在線，拿下第1與第2週單週最佳球員最佳實至名歸。
更多鏡報報導
半獸人PLG首秀！賽後透過文字受訪 破兩千球迷見證雙十表現
嚴重失誤撼動公信力！裁判紀錄台風波TPBL重懲相關人員
謝銘駿挨打後「偷笑」原因曝光 菜鳥首秀自評僅6分盼未來更有信心
其他人也在看
神扯！張宗憲早該驅逐出場被「聊天室」球迷提醒才發現！多打4分鐘還拿3分
體育中心／綜合報導TPBL職籃場上發生大烏龍！29日晚間在高雄全家海神主場迎戰福爾摩沙夢想家的比賽中，夢想家球員張宗憲因為單場累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，早就應該被驅逐出場，不過包括聯盟、裁判、紀錄台、裁判和臨場技術委員竟然都沒有發現這件事情，讓張宗憲繼續在場上多打了4分4秒，最後還是經過直播「聊天室」球迷發現才將張宗憲緊急驅逐出場，但他在期間拿下的3分和數據都照算。FTV Sports ・ 1 天前
Michael Jordan批評NBA的負荷管理 本來就不該發生
Michael Jordan 不相信負荷管理，即使在他重病纏身的時候也是如此。 在NBC電視台緯來體育台 ・ 1 天前
可以這樣？字母哥「走5步還沒被吹走步」開外掛寫全能數據聯盟第一
體育中心／黃崇超報導NBA「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）今天（29日）領軍公鹿出戰紐約尼克，他繳出37分率領球隊終場121比111贏球，他在開賽沒多久出現一次快攻機會，字母哥切入後改用後仰方式把球投進，而這次切入他一共走了5步，現場並沒有被吹走步，影片在網路上流傳破百萬人次觀看，引發球迷熱議。FTV Sports ・ 2 天前
兩隊加起來吞55次犯規怒批「比賽醜陋又難看」！海神胡瓏貿：我不會被罰吧？
體育中心／綜合報導TPBL例行賽，高雄海神在29日以86：99不敵福爾摩沙夢想家苦吞2連敗，不過在這場比賽中除了原本該被驅逐出場的張宗憲，竟然多在場上打了4分鐘，同時裁判尺度也引起討論，因為兩隊加起來一共多達55次犯規，賽後海神主將胡瓏貿也忍不住直言：「這是非常醜陋又很難看的比賽。」FTV Sports ・ 1 天前
NBA／詹皇湖人二當家地位保不住？帕森斯：里夫斯是第二核心
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，開季前5戰打出巨星級表現。前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示，就算詹姆斯（LeBr...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
又又又受傷！戴維斯「僅出賽6分鐘」退場 傷勢竟在阿基里斯腱
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導NBA達拉斯獨行俠今（30）日主場以107比105險勝印第安那溜馬，但球迷卻難以開心慶祝。球隊核心安東尼・戴維斯（AnthonyD...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前NBA「半獸人」台籃首秀破功！ 領航猿痛宰獵鷹｜#鏡新聞
關注PLG職籃消息，被視為新球季焦點的，前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），29日迎來台籃首秀，但衛冕軍桃園璞園領航猿展現強大團隊戰力，進攻端狂轟猛炸，第3節還一度領先來到27分之多，最終仍101比89贏球，喜迎開季2連勝，而半獸人本場比賽只有12分12籃板進帳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
NBA》向裁判豎中指 LaMelo Ball被罰3.5萬美元
夏洛特黃蜂全明星後衛「球弟」LaMelo Ball由於在周二117比144敗給邁阿密熱火比賽中向裁判豎中指，被NBA罰款3.5萬美元。TSNA ・ 7 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 5 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前