PLG女球迷觀眾席「挺胸律動」爆紅！被神出是啦啦隊長 本人害羞回應

（記者洪承恩／綜合報導）台灣職籃PLG日前一場由台北富邦勇士迎戰桃園璞園領航猿的比賽，除了場上激戰吸睛，觀眾席上一位穿著咖啡色上衣的女球迷也意外成為全場亮點。她在發現鏡頭拍到自己後，大方對著鏡頭展現「挺胸律動」，甜笑又自信的表現瞬間引爆網路，其身分也隨之被粉絲認出，就是領航猿專屬啦啦隊「PilotsCrew」的隊長油米（游敏，Umia）。

這場原本是領航猿的客場賽事，因此隊員無法正式上場表演，油米便以球迷身分入場支持。但舞者出身的她一被鏡頭捕捉到，立刻呈現滿滿節奏感，坐著也能跳的畫面讓許多球迷驚呼「導播太會拍」。有人更笑說想學她「只動胸腔就能轉圈」的舞步，留言區被各種稱讚刷到爆。

圖／一名正妹在觀眾席上挺胸律動，意外在網路上爆紅，本人也被搜出，其實是啦啦隊長游敏。（翻攝Threads）

油米事後也在Threads轉發影片，自嘲「謝謝導播今天賞飯吃」，短時間瀏覽破300萬，按讚更飆到10萬。網友紛紛留言誇她是「氣氛擔當」、「坐著跳都這麼強」、「難怪被叫領航猿王心凌」，她也親自回覆粉絲，直呼受寵若驚。

油米除了是PilotsCrew隊長外，還是職業舞團MMPOPPER成員與街舞老師，本來就以強大的舞感和popping技巧在啦啦隊圈中相當有名。這次單純以觀眾身分進場，卻意外成為比賽另一個討論焦點，也讓不少新粉絲瞬間被圈粉。

