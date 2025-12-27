PLG/林志玲現身洋基開幕戰！跳應援舞羞喊：裝可愛我會很不好意思
「凍齡女神」林志玲今（27）日現身PLG洋基工程主場開幕戰，不僅擔任開場嘉賓，還驚喜加入啦啦隊YoungKey Girls一同跳舞，吸引現場3400名球迷熱烈歡呼。她笑說自己其實很害羞，「裝可愛我會很不好意思，但我還是來了！」現場氣氛瞬間被點燃。
賽前洋基工程迎戰桃園領航猿，林志玲與YoungKey Girls帶來應援舞作為開場，她表示，能參與這次跨界合作感到非常榮幸，也大讚啦啦隊成員不只可愛，更充滿活力與凝聚力，為了演出相當用心，希望把滿滿的能量與POWER傳遞給球迷。
談到現身主場的緣分，林志玲透露與球團董事長劉士源夫婦是多年好友，因對方力邀才促成這次合作。她也鼓勵作為職籃新血的洋基工程勇於挑戰，在年末之際保持正向態度，並提醒大家別害怕失敗，「所有成功之前，都是累積很多經驗，才能走向真正的榮耀。」
