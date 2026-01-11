PLG正妹球迷「挺胸跳舞」全場沸騰 本尊是啦啦隊長

台灣職籃PLG近期一場比賽，觀眾席上一位大眼女球迷爆紅，只見她穿著合身上衣，隨音樂熱舞，姣好身材和超強律動感吸引眾人目光，事後有球迷認出，她原來是「PilotsCrew」啦啦隊隊長油米，而正妹本人也在社群幽默回應「謝謝導播賞飯吃！」貼文吸引逾10萬人按讚。

台灣職籃PLG近日一場比賽中，導播捕捉到觀眾席上一位長相亮眼的女球迷，她穿著合身棕色上衣，雙眼炯炯有神。發現鏡頭對準自己後，她先甜美一笑，接著就隨著音樂「挺胸跳舞」，不怕生又律動感十足的表現，吸引不少網友狂讚「好正！導播好會拍」。

後來有球迷認出，她其實是桃園璞園領航猿專屬啦啦隊「PilotsCrew」的隊長Umia（油米）。

油米也在社群平台Threads轉發影片，幽默回應「謝謝導播賞飯吃」，承認當天坐在觀眾席的就是自己，貼文曝光後，吸引10萬人按讚，「油米根本氣氛擔當」、「坐在座位上都可以跳得這麼好看，果然是啦啦隊隊長」、「太正了」。事後，她也在留言中感謝粉絲的支持，表示受寵若驚。

