PLG洋基工程主場開幕戰爆滿 志玲姐姐穿應援服現身助陣

名模林志玲擔任洋基工程主場開幕戰嘉賓，並身穿球隊專屬應援服現身。圖／洋基工程提供

PLG職籃新軍洋基工程隊史主場開幕戰，今（27日）於新竹市立體育館盛大登場。球團為打響第一砲，特別邀請名模林志玲擔任神秘嘉賓，她身穿球隊專屬應援服現身，與全場 3,400 名球迷同樂，助攻票房開出紅盤，門票全數售罄。雖然備受矚目的韓籍啦啦隊成員朴淡備因行程缺席，但林志玲的驚喜登場仍讓現場氣氛嗨到最高點。

洋基工程作為本季 PLG 的第 4 支球隊，成軍過程雖然倉促，且陣容多由其他球隊的替補球員組成，但在場外行銷上卻展現強大企圖心。今日開幕戰前，洋基工程董事長劉士源特別於象徵性的「洋基船頭」進行敲鐘儀式，並與林志玲及球迷合影，象徵球隊正式啟航。林志玲也難得換上「洋基女孩」同款制服，與啦啦隊成員同台互動，展現親和力。

在應援陣容方面，洋基工程日前宣布網羅 4 位高人氣韓籍成員加入「洋基女孩」，包括睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備，被譽為「韓籍四皇」。不過今日開幕戰呈現「3 缺 1」局面，僅睦那京、李素敏、崔洪邏 3 人登板應援，朴淡備因故未能出席。儘管如此，韓籍成員精湛的舞技搭配林志玲的加持，仍成功炒熱主場氣氛。

洋基工程主場開幕戰「韓籍四皇」3 缺 1，僅睦那京、李素敏、崔洪邏 3 人應援，朴淡備因故未能出席。圖／洋基工程提供

回歸賽事本身，洋基工程開季至今苦吞 2 連敗，戰績暫居聯盟末段班。今日主場首戰面對的對手，是目前開季 4 連勝、氣勢如虹的衛冕軍桃園璞園領航猿。面對強敵壓境，洋基工程盼藉由滿場球迷的加油聲浪，力拚隊史首勝，為新竹主場留下勝利。



