PLG球員亂鬥 3人被趕出場

PLG台北富邦勇士與桃園璞園領航猿11日交手，首節領航猿陣中李家慷（前左2）與勇士洋將哥倫特（中藍衣）發生肢體碰撞，雙方球員上前避免衝突擴大。

(中央社)

本報綜合報導

PLG桃園璞園領航猿11日在板橋主場迎戰台北富邦勇士，雙方在首節剩下1分49秒時爆發肢體衝突，最終包括勇士林志傑、洋將哥倫特，以及領航猿丁恩迪都被驅逐出場，終場領航猿以99比89擊敗勇士，開季8連勝刷新聯盟球隊開季連勝紀錄。

領航猿昨天背靠背迎戰勇士，首節雙方就打出火藥味。第1節剩下1分49秒，領航猿以29比24領先時，勇士洋將哥倫特進攻發生失誤，結果在回防時直接衝撞運球推進的李家慷，雙方因此發生衝突，場上球員也加入戰局互相拉扯。

廣告 廣告

經過裁判檢視回放系統後，判定勇士的43歲老將林志傑，以及領航猿的丁恩迪，都因為離開板凳區衝進場內，吞下技術犯規並驅逐出場。林志傑昨先發出賽僅4分20秒，留下0分、3籃板成績。

至於哥倫特先因衝撞對手行為被判違反運動精神犯規，隨後又在衝突中和對方拉扯吞下1次技術犯規，同樣也失去比賽資格。

總計這波衝突，2隊合計領到5次技術犯規；隨後裁判也收緊吹判尺度，上半場結束，勇士全隊犯規18次、領航猿犯規17次，比賽節奏也變得支離破碎，勇士暫時以57比52領先。

第3節領航猿急起直追，靠盧峻翔、葛拉漢輪流得手反超，打完前3節以73比71領先，末節李家慷攜手關達祐在外線開火，領航猿單節打出26比18，順利捍衛主場。