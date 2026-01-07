PLG盧峻翔第8次獲選單月MVP 刷新聯盟紀錄

記者張翔程／臺北報導

P.LEAGUE+今（7）日公布2025-26球季12月最有價值球員，桃園璞園領航猿盧峻翔繳出單月場均19.0分、5.7助攻、3.3籃板的全方位表現，幫助領航猿開季戰績一路獨走拿下5連勝，盧峻翔也再次獲得媒體青睞，生涯第8次獲選單月MVP，再度刷新聯盟紀錄。

12月的盧峻翔比11月的自己再進化，單月平均助攻進步2.2次，帶領球隊12月3場比賽有2場比賽團隊助攻都超過25次，讓領航猿的團隊籃球運作更順暢，也因此這2場比賽領航猿都以超過20分的勝分差擊敗對手。

此外，盧峻翔12月平均得分進步到場均19分，2分球命中率也有64.3%的高水準表現，穩定的攻擊火力幫助球隊開季至今未嘗敗績，單月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）中拿到13張第1名的5分，以總分96分獲選12月最有價值球員。

桃園璞園領航猿盧峻翔獲選12月最有價值球員。（P.LEAGUE+提供）