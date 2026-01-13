PLG第一軍團痛宰八路軍 璞園領航猿隊血洗洋基9連勝

璞園領航猿隊王牌射手盧峻翔突破PLG個人紀錄2000分，單場創下43分紀錄，和隊友及大老闆一一擊掌慶賀。 (潘安彥攝影)

璞園領航猿隊刷新得分新高，已經用到新秀陳力生，顯示戰力雄厚。 (潘安彥攝影)

璞園領航猿隊刷新得分新高，已經用到新秀陳力生，顯示戰力雄厚。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】PLG創始最元老的第一軍團璞園領航猿隊重返隊史20年來最高峰，今天在板橋主場以可觀的131比95差距，血洗該聯盟第八路軍洋基工程隊36分，這是璞園領航猿隊本季9戰全勝的新紀錄，有夜王稱號的69號射手盧峻翔登場31分鐘砍下43分，包括三分球11投8中(72.7%)，一方面證明了年輕的聯盟第8軍防守不到位，再者領航猿隊團隊助攻多達38次，比洋基隊足足多了21次助攻，也顯示了兩隊成熟度的差距太遠。

PLG聯盟成立於2020年，第一代加盟球隊中，以璞園領航猿隊的資歷最深，迄今恰滿20年(2007年接手東風老鷹，成立第一代璞園隊)，其次是富邦勇士隊，第三隊是夢想家隊，第四隊是新竹攻城獅隊，後來PLG又接納新成軍的新北國王隊、高雄鋼鐵人隊。但過去兩年在國王隊率先起義下，王夢獅3大軍團叛離PLG，另外成立以t1班底為主的TPBL聯盟，t1聯盟的台南獵鷹隊無處棲身，遂加盟PLG成為老聯盟第7隊，去年夏天有媒體起鬨要宏國隊重建，導致兩聯盟合作計畫生變，鋼鐵人隊解體，新竹又冒出洋基工程隊，成為PLG加盟的第八路軍，也因為洋基隊成軍甚晚，所以目前戰力還不成熟，本季慘遭6連敗，尚無勝績，也成為史上最強職籃隊璞園領航猿隊祭旗血洗對象。

盧峻翔現年28歲，平均每場20.1分，兩分命中率47%，三分球命中率43%，已經是PLG本土指標球星，他和李家慷、白曜誠皆被領航猿隊納為長約綁定的本土戰將。

盧峻翔(左)是PLG突破2000分的射手。 (潘安彥攝影)

