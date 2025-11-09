PLG第8隊出賽 4名選秀狀元大混戰 洋基合力富邦勇士締造聯盟新得分紀錄 133分洗刷昨晚恥辱

勇士洋基首戰是4大選秀狀元大戰，這是葉惟捷和莫巴耶的生涯首度對陣。 (魏冠中攝影)

勇士隊後衛吳永盛(右)在矮小洋將傑克森防守下，打出生涯代表作，有14分6板3助攻。 (魏冠中攝影)

勇士隊後衛吳永盛(右)在矮小洋將傑克森防守下，打出生涯代表作，有14分6板3助攻。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】昨晚台北富邦勇士隊創下隊史輸給台南獵鷹隊最多分紀錄後，今天面對PLG第八隊新軍洋基隊，靠下半時狂轟74分之功，以133比106的聯盟最高得分紀錄濫炸洋基，大勝對手27分，扳回24小時之前慘敗給獵鷹36分的顏面。

PLG最近4屆選秀狀元都在這一場飆分大戰亮相，最受矚目的是本季新科狀元葉惟捷(上場31分鐘)，搭配前年選秀狀元阿拉薩(上場27分鐘)聯手擔綱洋基隊先發的前鋒，擅長三分球的葉惟捷14投2中，僅僅攻下8分，阿拉薩則是憑藉出色彈性和彈速，一開賽就連連在籃下灌籃得分，以78%命中率摘下15分，去年台北富邦隊引進的選秀狀元莫巴耶上場接近35分鐘，進帳18分9籃板5助攻，EF值高達21，表現最佳。

廣告 廣告

洋基隊的張鎮衙則是在垃圾時間登場6分鐘，進帳5分，發揮空間遠不及兩名外籍生阿拉薩、馬克斯(13分3籃板2抄截)，這一名先後效力璞園領航猿隊、富邦勇士隊的狀元學長，在洋基工程隊的排序似乎仍未受教練團信任。

PLG先後有7隊加盟，洋基工程隊是今年加盟PLG的第8隊，也是國王隊變節轉學，新竹攻城獅隊搭配夢想家隊一同退盟，另組TPBL新聯盟後的關鍵球隊，因為去年台南獵鷹隊加盟湊足第四隊勉強維持聯盟比賽基數，今年中高雄鋼鐵人又無預警自裁，幸而洋基工程隊宣告成軍永續經營，著眼2030發展的中程計畫，才使得PLG第3度取得四隊聯盟的基礎比賽條件。

由光哥李逸樺(李雲光)擔任總教練的洋基工程隊，是目前國內雙連盟11支職籃球隊最年輕球隊，但今天在台北市大安區和平館開箱的首戰表現不差，上半時還以60比59領先，而且兩隊交互領先多達36次，但身高估計僅164公分的洋將傑克森(控球後衛)在第三節，頻頻遭對位的勇士隊先發後衛吳永盛(186公分)遠射三分，隨後洪楷傑、周桂羽也紛紛掌握助空檔砍進三分球，單是這3名本土後衛就砍進10個三分球，勇士隊單節以39比16狂甩洋基工程23分，戰局大逆轉，最終雙方紛紛鬆開板凳區的水龍頭，兩隊球員紛紛在地4節垃圾時間相互飆分，末節創下合力摘65分(35比30)的火力大賽紀錄，最終勇士隊就在年輕的洋基工程隊小將們玉成下，創下本季最高得分紀錄。

阿拉薩(前)、莫巴耶兩名外籍生狀元的對決，表現精采。 (魏冠中攝影)

阿拉薩(前)、莫巴耶兩名外籍生狀元的對決，表現精采。 (魏冠中攝影)