PLG／林志玲來了！現身洋基主場開幕戰 合體韓籍啦啦隊
PLG 職籃新加盟球隊洋基工程於今日（27日）迎來隊史首場主場開幕戰，比賽地點設於新竹市立體育館。為了迎接具有歷史意義的首戰，球團邀請「志玲姐姐」林志玲擔任應援嘉賓，與專屬啦啦隊「洋基女孩」同台助陣。
林志玲身著應援服亮相
根據球團統計，今日賽事共吸引3400名球迷進場，達成「滿場」盛況。今日開幕戰現場，林志玲特別換上與「洋基女孩」同款的應援服飾亮相，成為全場注目焦點。賽前由洋基工程劉士源董事長於洋基船頭進行敲鐘儀式並合影，象徵性地引領球迷入場，正式開啟球隊在主場的隊史新篇章。
韓籍啦啦隊三缺一現身 朴淡備因行程缺席開幕戰
場外話題不斷的洋基工程，日前宣布簽下4位高人氣韓籍啦啦隊成員。今日主場首戰，韓籍成員以「3 缺 1」陣容登場，現場由睦那京、李素敏、崔洪邏 3 人參與應援，而另一名成員朴淡備則因行程原因未能現身。儘管如此，啦啦隊的助陣依然為現場營造出濃厚的主場氛圍。
洋基工程尋求主場止敗 面對開季龍頭領航猿強力挑戰
在戰績方面，新加盟的洋基工程開季目前苦吞 2 連敗，暫時於聯盟戰績墊底。今日主場首戰面臨嚴峻挑戰，對手為開季至今保持 4 連勝不敗紀錄、身為聯盟龍頭的衛冕軍桃園璞園領航猿，洋基工程力求在滿場球迷見證下爭取隊史首勝。
